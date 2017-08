UniteCyprusNow:”Liderler çözüm sürecine inancını kaybetti”

UniteCyprusNow, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in, birbirlerine ve çözüm sürecine dair inançlarını yitirdiği değerlendirmesinde bulunup, görüşmelerin yeniden başlaması ve başarılı şekilde sonlandırılması için “yeni bir stratejiye ihtiyaç duyulduğunu” açıkladı.

UniteCyprusNow’ın konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Her iki lider de ortak bir zemin bulup görüşmeleri liderlik, cesaret, kararlılık ve sonuç odaklı olarak sürdürmeye karar verirlerse UniteCyprusNow elbette ki kendilerini destekleyecektir” ifadelerine yer verildi.

“Çözüm başarısızlıkla sonuçlanan yukarıdan-aşağıya çözüm modeliyle değil, doğrudan Kıbrıslılardan gelmelidir” denilen açıklamada, bu çerçevede, her iki lidere gecikmeden, Kıbrıslılar arasında güven, karşılıklı saygı ve anlayış yaratma yönünde hareket etmeleri ve ekonomik, eğitimsel, kültürel, sosyal ve sportif işbirliğine imkan sağlamaları çağrısında bulunuldu.

“Sadece taraflar arasında daha fazla etkileşim, işbirliği ve karşılıklı bağımlılık Kıbrıs’ı ortak zeminde birleştirecek ve anlaşmayı ulaşılabilir kılacaktır” denilen açıklamada şu taleplere yer verildi:

“İki bölgeli, iki toplumlu federasyonun barış ve refah içinde bir gelecek için mümkün ve sürdürülebilir olan tek çözüm olduğu yönünde halkı hemen bilgilendirmeye başlayın ve federasyonun ne olduğunu doğru bir şekilde anlatın.

İnsanların günlük hayatlarındaki bölünmüşlüğün üstesinden gelmek için acil adımlar atın; ekonomi, eğitim, kültür, sosyal ve spor alanlarında kuzey ve güney arasında işbirliğini teşvik edin; karşılıklı ilişki, işbirliği ve karşılıklı bağımlılık önündeki yasal idari ve pratik engelleri ortadan kaldırın.

Derinya ve Aplıç kapılarını daha fazla geciktirmeden açın.

İki-Toplumlu Eğitim Teknik Komitesini, eğitim sisteminde reform yapmak, her iki taraftaki müfredat ve kitapları milliyetçi ve ırkçı unsurlardan arındırmak ve eğitimin barış, karşılıklı kabul ve bir arada yaşamı teşvik etmesini sağlamak için yetkilendirin.

Bölünmüşlüğü besleyen, ortak Kıbrıslı kimliğini erozyona uğratan ve yanlış anlamaları ve güvensizliği artıran resmi milliyetçi söyleme son verin; federal çözüm savunucularının susturulması ve sindirilmesi girişimlerine son verin; nefret söylemi, ayırımcılık ve özellikle Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı nefret suçlarını gündem yapın ve sorumluları cezalandırın”

ZİYARETLERE İLİŞKİN GÖZLEMLER…

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’le yapılan görüşmeyle ilgili gözlemler de aktarıldı.

Açıklamada Anastasiadis ile ilgili özetle şunları kaydetti: “Sorduğumuz birçok soruyu yanıtsız bırakmış ve bu bildirinin sonunda yer alan ve Kıbrıs’ın birleştirilmesine dair pratik önerilerimizi iletme şansı vermemiştir. Bunların yalnızca sembolik olduğunu ve Türkiye asıl karar verici olarak kaldıkça bu adımların bir etkisinin olmayacağını söylemiştir… Sayın Anastasiadis Kıbrıs’ı ve Kıbrıslıları birleştirmek yolunda ne düşündüğüne ilişkin hiçbir öneride bulunmamıştır. UniteCyprusNow kendisinden müzakere masasına dönmek için gerçekçi bir plan veya niyet duymamıştır. Guterres belgesini kabul ettiğini söylemiş olmasına rağmen, hiçbir asker ve garanti kabul etmeyeceğini ifade etmesi kendi kendisiyle çelişen ifadeler olmuştur.”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yapılan görüşmeye de yer verilen açıklama şöyle devam etti:

“Sayın Akıncı suçlama oyununa girmek istemediğini belirtse de, görüşme sürecinin bir bütün olarak başarısız olmasından bizzat Sayın Anastasiadis’in sorumlu olduğuna dair inancını dile getirmiştir. Sayın Akıncı güvenlik ve garantilerin taraflar arasındaki anlaşmazlığın merkezinde olduğuna katılsa da, muhatabının yönetim, güç paylaşımı ve mülkiyet gibi diğer konularda da gerekli adımları atmaya hazır olmadığı düşüncesinin altını çizmiştir.

Kıbrıslı Türk lider önerilerimizi dinleyerek sorularımıza doğrudan cevaplar vermiştir. Sayın Akıncı hala daha iki toplumlu iki bölgeli federasyonu desteklediğini ve Kıbrıs için federal çözümün son bulmadığına inandığını belirtmiştir. Fakat mevcut durumda güven yaratıcı önlemler bile uygulanamazken bunun ne kadar gerçekçi olduğunu da sorgulamıştır.”

—-

SONUÇLAR

UniteCyprusNow her iki liderin de birbirlerine ve çözüm sürecine dair inançlarını yitirdiğine inanmaktadır. Her iki lider de ortak bir zemin bulup görüşmeleri liderlik, cearet, kararlılık ve sonuç odaklı olarak sürdürmeye karar verirlerse UniteCyprusNow elbette ki kendilerini destekleyecektir.

Fakat UniteCyprusNow görüşmelerin başlaması ve başarılı bir şekilde sonlandırılması için gerekli koşulların yaratılması yolunda yeni bir stratejiye ihtiyaç duyulduğu hakkında net bir görüşe sahip olmuştur.

Çözüm başarısızlıkla sonuçlanan yukarıdan-aşağıya çözüm modeliyle değil, doğrudan Kıbrıslılardan gelmelidir. Bu çerçevede, her iki lidere de gecikmeden Kıbrıslılar arasında güven, karşılıklı saygı ve anlayış yaratma yönünde hareket etmeleri ve ekonomik, eğitimsel, kültürel, sosyal ve sportif işbirliğine imkan sağlamaları çağrısında bulunuruz.

Sadece taraflar arasında daha fazla etkileşim, işbirliği ve karşılıklı bağımlılık Kıbrıs’ı ortak zeminde birleştirecek ve anlaşmayı ulaşılabilir kılacaktır.

Bu yüzden tüm Kıbrıslılara, birleşik bir Kıbrıs için aşağıdaki taleplerimizi desteklemeleri ve bize katılmaları çağrısında bulunuruz:

