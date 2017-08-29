UNHCR raporu…Avrupa’ya Mülteci Göçü Azalıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) 1 Ocak 2017’den 31 Temmuz 2017’ye kadar 119.300 mülteci ve göçmenin deniz ve kara yoluyla Avrupa’ya ulaştığını açıkladı. Bu sayının geçtiğimiz yılın aynı ayına göre azaldığı belirtildi.

Raporda Avrupa’ya mülteci ve göçmen akınının azalmasıyla birlikte ölüm ve kayıpların da azaldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde Avrupa’ya ulaşmak isteyen mültecilerden 3,127’sinin kaybolduğu veya öldüğü belirtilerek bu sayının 1 Ağustos 2017 tarihi itibariyle 2,409 kişiye düştüğü belirtildi.

İtalya’da azaldı Yunanistan ve İspanya’da arttı

Aylık rapora göre bu yıl Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına oranla Orta Akdeniz üzerinden Avrupa’ya gelen mülteci ve göçmenlerin sayısı İtalya’da yüzde 43 azaldı.

Batı Akdeniz yoluyla İspanya’ya geçen mülteci ve göçmen sayısı da Temmuz 2016’ya kıyasla 775’den 2.657’ye yükselerek geçtiğimiz yılın aynı ayına göre üç kat arttı.

Doğu Akdeniz’de ise Yunanistan yolu ile Avrupa’ya giren mülteci ve göçmen sayısı da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre artış gösterdi. Son verilere göre 2017 yılının ilk yedi ayında, AB ülkelerinden Yunanistan’a 11.500, İtalya’ya 95.200, İspanya’ya 12.200, Kıbrıs’a 530 mülteci ve göçmen ulaştı.

UNHCR Avrupa raporuna göre söz konusu dönemde Avrupa’ya deniz yoluyla ulaşanların yüzde 18’ini çocuklar, yüzde 14’ünü kadınlar ve yüzde 68’ini erkekler oluşturdu.

Siyasi iltica başvuruları da azaldı

Raporda Avrupa’ya mülteci göçünün azalmasıyla birlikte siyasi iltica taleplerinin de geçtiğimiz yıllara oranla ciddi bir oranda düştüğü kaydedildi. Avrupa Birliği ülkelerine 2015 yılında 1.325.600, 2016 yılında 1.235.300 ve 2017 yılının ilk yedi ayında 276.500 mültecinin siyasal sığınma talebinde bulunduğu açıklandı.

Türk Sahil Güvenlik botları 1.743 kişiyi kurtardı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin mültecilerle ilgili son raporunda Türk Sahil Güvenlik botlarının Ege Deniz’inde botlarla Avrupa’ya geçmek isteyen 1.743 mülteci ve göçmenin hayatın kurtardığı açıklandı.

2017 yılının başından itibaren Türk Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından hayatı kurtarılan göçmen ve mülteci sayısının 9.394 kişi olduğu belirtildi.

AB anlaşması çerçevesinde 1.289 mülteci Türkiye’ye iade edildi

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile mültecilerin iadesiyle ilgili yaptığı anlaşma çerçevesinde sadece Temmuz ayında 60 mültecinin Yunanistan’dan Türkiye’ye iade edildiği, bu sayının 2017 yılında toplam 1.289 kişiye ulaştığı ifade edildi.

Türkiye’nin batısında Avrupa’ya kara sınırlarından kaçak olarak geçmek isterken yakalanan mülteci ve göçmenlerin sayında da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre önemli derecede düşüş yaşandığı belirtildi.

Türkiye’nin batı sınırlarında bu dönemde 2.090 mültecinin yakalandığı bu sayının geçtiğimiz yılın Temmuz ayına göre yüzde 37 oranında azaldığı ifade edildi.

Can Kamiloğlu-Voa