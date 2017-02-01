Uluslararası Şeffaflık Örgütü: ‘AB kurumları daha şeffaf hale getirilmeli’

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Avrupa kurumlarında çalışanlar ile ilgili çıkar çatışmaları konusunda bir rapor yayımladı. Konu ile ilgili yayımlanan raporda Avrupa kurumları ve özel sektör arasındaki profesyonel bağlantılar incelendi. Uluslararası Şeffaflık Örgütü yetkilisi Daniel Freund durumun acilen netleştirilmesi gerektiğini söyledi:

“Avrupa Parlamentosu’nda bazı sorunlar yaşanıyor. Dış faaliyetler ile ilgilendiğini belirtenler var. Kimileri danışman, bağımsız çalışanlar da var. Ancak yaptıkları işe yönelik çıkar çatışması yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.”

Söz konusu raporda Avrupa Komisyonu’nun da bu konuda sıkı kurallar uygulaması gerektiği belirtildi.

Eski Avrupa Komisyonu üyelerinin bir kısmı özel sektörde diğer kısmı ise lobi şirketlerinde çalıştığı ifade edildi. Eski Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs’ta üst düzey göreve başlamıştı.

AB Komisyonu’nun rekabetten sorumlu eski üyesi Neelie Kroes’in Bahama Adaları’ndaki hayali şirketin yöneticisi olduğu gerekçesiyle hedef tahtasına oturtulmuştu.Avrupa Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas duruma açıklık getirdi:

“AB Komisyonu’nun rekabetten sorumlu eski üyesi Neelie Kroes tamamen geri ödediği ödenekleri alırken gelirinin bir kısmını gizlediği gerekçesiyle kınama mesajlarına maruz kaldı.”

Uluslararası Şeffaflık Örgütü buna benzer skandalların yaşanmaması amacıyla birçok ülkede olduğu gibi bağımsız kontrol mekanizmasının oluşturulmasını istiyor.

Euronews