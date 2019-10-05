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Uluslararası basın bu kareyi konuşuyor… Yunan Başbakan bizi ABD’ye böyle şikayet etti Reviewed by Momizat on . Yavuz sondaj gemisinin yeniden göreve başlamasının yankıları sürerken, Yunanistan cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu Atina'da a Yavuz sondaj gemisinin yeniden göreve başlamasının yankıları sürerken, Yunanistan cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu Atina'da a Rating: 0
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Uluslararası basın bu kareyi konuşuyor… Yunan Başbakan bizi ABD’ye böyle şikayet etti

Haber Tarihi:: 05 Ekim 2019 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Yavuz sondaj gemisinin yeniden göreve başlamasının yankıları sürerken, Yunanistan cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’yu Atina’da ağırlayan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ikili görüşmede Türkiye’yi adeta ABD’ye şikayet etti.

Kıbrıs’ta Karpaz bölgesi açıklarındaki sondaj çalışmalarını tamamladıktan sonra Mersin’e giden Yavuz sondaj gemisi yeniden Doğu Akdeniz’e açıldı. Geminin tekrar çalışmalarına başlamasının yankıları ise sürüyor.

Rum tarafı dün yaptığı açıklamada Türkiye’ye gemiyi derhal geri çekmesi çağrısı yaparken, aksi takdirde gemi çalışanları hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkartacakları tehdidinde bulunmuştu.

https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/uluslararasi-basin-bu-kareyi-konusuyor-yunan-basbakan-bizi-abdye-boyle-sikayet-etti-5371760/

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