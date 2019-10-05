Uluslararası basın bu kareyi konuşuyor… Yunan Başbakan bizi ABD’ye böyle şikayet etti Reviewed by Momizat on Eki 05 . Yavuz sondaj gemisinin yeniden göreve başlamasının yankıları sürerken, Yunanistan cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu Atina'da a Yavuz sondaj gemisinin yeniden göreve başlamasının yankıları sürerken, Yunanistan cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu Atina'da a Rating: 0