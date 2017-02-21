Uluslararası Anadil Günü kutlanıyor

Uluslararası Anadil Günü, her yıl 21 Şubat tarihinde tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Anadil öğreniminin önemini savunan ve çok dilliği teşvik eden Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 1999 yılında ilan edilen 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü’nün bu yılki teması, “Çok Dilli Eğitim Aracılığıyla Sürdürülebilir Geleceklere Doğru” olarak belirlendi.

UNESCO, sürdürülebilir bir geleceğin temini için öğrenicilerin ana dilde eğitim ile birlikte diğer dillerde eğitime erişime de sahip olmaları gerektiğini, ana dilin iyi öğrenilmesi ile okuma, yazma ve sayılardan anlama temel kabiliyetlerinin kazanıldığını, yerel diller, özellikle de azınlık ve yerli kültür ve değerleri ile geleneksel bilginin bu bağlamda sürdürülebilir geleceklerin teşvik edilmesinde önemli bir rol oynadığını not ediyor. 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova, çok dilli eğitimin potansiyelinin eğitim ve idari sistemler(in)de, kültürel ifade biçimlerinde ve medyada, sanal ortamda ve ticarette, kısacası her alanda kabul görmesi için çağrıda bulunduğunu ifade etti.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Batı Trakya Türk Azınlığı’mızın 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü kutlu olsun. Anadilimiz Türkçe, azınlığımızın kimliğini sürdürmesinin temel koşulu, onun varlık sebebidir. Bu yıl UNESCO, sürdürülebilir bir gelecek için toplumlardaki çok dilli eğitimin önemine vurgu yapıyor. Ancak bunun tam aksi bir şekilde ülkemiz Yunanistan’da, azınlığımızın anadilde eğitim hakkı çeşitli uygulamalar ile ihlal edilmeye devam ediyor. Azınlığımız mensubu çocuklar yalnız Yunanca dilinde eğitimin verildiği devlet anaokullarına gitmek zorunda bırakılıyor. Eğitim özerkliğine sahip azınlığımıza ait ilkokullar, Yunan devleti tarafından azınlığımıza danışılmadan her yıl birer birer kapatılıyor ya da birleştiriliyor. Tüm dünyada coşkuyla kutlanan Uluslararası Anadil Günü’nde, ülkemiz Yunanistan’dan azınlığımızın anadilde eğitim hakkına mutlak saygı göstermesini ve azınlığımız mensubu çocukların anadilleri Türkçe ile birlikte Yunanca dilinde eğitim alabileceği iki dilli azınlık anaokullarının açılmasına izin vermesini talep ediyoruz” dedi.