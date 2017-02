Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Uluslararası Anadil Günü kutlanıyor Reviewed by Momizat on Şub 21 . Uluslararası Anadil Günü, her yıl 21 Şubat tarihinde tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Anadil öğreniminin önemini savunan ve çok dilliği teşvik eden Uluslararası Anadil Günü, her yıl 21 Şubat tarihinde tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Anadil öğreniminin önemini savunan ve çok dilliği teşvik eden Rating: 0