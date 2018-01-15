Uçuş güvenliği (Kıbrıs) konusu Avrupa Komisyonu’nun gündemine getirildi

DİKO’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Milletvekili Kostas Mavridis’in, Rumların ileri sürdüğü “FIR Hattı”nda uçuş güvenliğindeki Türkiye’den kaynaklandığını iddia ettiği sorunlarla ilgili konuları Avrupa Komisyonu’nun gündemine taşıdığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Mavridis’in, Akdeniz Uçuş Güvenliği Vakfı (FSF-MED) ve Uluslararası Pilotlar Federasyonu tarafından yayımlanan yeni verileri Avrupa Komisyonu’na sunduğunu yazdı.

Habere göre Mavridis, raporda, FSF-MED’in, iddia edilen “Türkiye’nin yasadışı eylemlerinden” dolayı “Lefkoşa FIR Hattı”nda süregelen tehlikelere değindiğini belirtti.

Uluslararası Pilotlar Federasyonu’nun 2017 yılı raporunda ise, Lefkoşa “FIR Hattının” tehlike derecesini “critically deficient” olarak değerlendirdiğini ve Pilotlar Birliğine Türk eylemlerinin sona ermesi amacıyla yetkili kurumlara baskı yapmaları için çağrı yaptığını belirten Mavridis, Avrupa Komisyonu’na tüm bunlar ışığında, uçuş güvenliğin sağlanması amacıyla Türkiye’nin ihlalci davranışlarının önüne geçilmesi için hangi önlemleri alacaklarını sordu.

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