Üç ülke lideri, Kıbrıs-Yunanistan-Mısır işbirliğinin bölgenin yararına genişlediğini söyledi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen 5. Üçlü Doruk Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fettah Al Sisi, Kıbrıs-Yunanistan-Mısır arasındaki işbirliğinin üç ülke halkları ama aynı zamanda tüm bölgenin yararına genişlediğini söylediler. 6. Görüşmenin ise Girit’te yapılacağı duyuruldu.

Ülkelerin temsilcileri ile geniş müzakerelerden ve gemi turu turizminde işbirliği protokolünün imzalanmasında sonra yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Anastasiades, üç ülkenin işbirliğinin model olduğunu ve ortaya koydukları ve uyguladıkları önceliklerinin, Lefkoşa, Atina ve Kahire arasındaki diyaloğun bir sonucu olduğunu vurguladı. Hidrokarbon keşfinin Doğu Akdeniz’de geniş işbirliği için katalizör rol oynadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Anastasiades, Yunanistan ve Mısır liderleriyle göçmenler krizi, bu alanda işbirliği gereği ve AB’nin önemli katılımı konusunu tartıştıklarını söyledi. Ayrıca, bilgilendirme, iletişim, araştırma alanlarında, yenilikçi ve çevre konularında işbirliğinin tartışılan konular arasında yer aldığını belirtti.

Anastasiades, Lübnan’a da atıfta bulunarak güvenlik ve istikrarın korunması için işbirliği gereğine değindiklerini ve Mısır-AB ilişkilerini de ele aldıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Suriye konusun da tartışıldığını ve kendisinin de konukları Kıbrıs konusunda bilgilendirdiğini ve Crans Montana’daki son çabaların Türkiye’nin garantiler ve Türk ordusunun adada kalması yönündeki ısrarı nedeniyle sonuçlanamadığını ve tarafımızın, iyi bir ön hazırlıkla yeni tur müzakerelere hazır olduğunu söylediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Sisi kendi açıklamalarında, üçlü görüşmelerin bölge istikrarında önemli bir temel oluşturduğunu ve üç ülkenin oynayacakları bir rol olduğunu söyledi ve işbirliğinin genişletilmesinin üç ülke gençleri için yeni istihdam olanakları yarattığını, enerji ve atıkların yönetiminin yeni istihdam alanları oluşturacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Sisi, bölgede temel sorunlar olan Filistin ve Kıbrıs konularında ülkelerin rolüne, Suriye ve Libya’daki duruma da atıfta bulundu. Sisi devamla, göçmenler akını ve Mısır’da yaşayan Kıbrıslı ve Yunanlılar konusunun da ele alındığını dile getirdi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ise Üçlü Doruk Zirvesinin artık bir kurum olduğunu, bölgenin istikrarı ve refahı konusunda ve üç ülkenin oynadığı rolü gösterdiğini vurguladı. Tsipras, bölgemiz için zor bir dönemden geçmekte olduğumuzu ve üç ülkenin çatışmalar kavşağında bulunduklarını ve çatışmalar aracılığıyla fırsatların da geliştiğini kaydetti.

Tsipras, enerji alanındaki işbirliğinin stratejik bir öneme sahip olduğunu ve elektronik iletişimin yeni beklentiler doğurduğunu söyledi. Kıbrıs’la ilgili olarak Yunanistan Başbakanı, federasyona dayalı ve yabancı askerler ve garantiler olmayan bir çözümde uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Tsipras ayrıca, Mısır’ın Filistin ve terörler mücadele konusunda oynadığı olumlu role de değindi.

Açıklamalardan sonra, Mısır’da çalışan ve üç ülke işbirliğini oluşturan Ortak Yenilikçi Merkezi’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Bu merkeze bağlı bölümler Kıbrıs ve Yunanistan’da da faaliyet göstermektedir.

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Üç ülke lideri, Kıbrıs-Yunanistan-Mısır işbirliğinin bölgenin yararına genişlediğini söyledi (2)

Anastasiades, yapıcı işbirliği modelini oluşturan üçlü görüşmenin, Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır ve Yunanistan arasındaki üçlü mekanizmayı daha da güçlendirerek derinleştirdiğini söyledi.

Kabul edilen “Lefkoşa Deklarasyonu’nun”, üçlü işbirliğinin her alanında, üç ülkenin önceliklerinde bir referans noktası oluşturduğunu belirterek “bu işbirliği, üç ülke halklarının yararı yönünde, siyasi, ekonomik ve sosyal düzeyde çok olumlu sonuçlar getirdi” dedi.

Görüşmeler sırasında, mevcut işbirliği alanları dışında, faaliyetlerini yeni alanlarda da daha da güçlendirme yollarını tartışma fırsatına sahip olduklarını kaydetti.

Üçlü mekanizmanın temel sütununu oluşturan enerjiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı, bölgede keşfedilen hidrokarbon kaynaklarının, bölgesel düzeyde daha geniş işbirliği için katalizör bir rol oynayabileceği konusunda anlaştıklarını ve bunun da Doğu Akdeniz bölgesinde refah ve istikrara katkıda bulunabileceğini dile getirdi.

Anastasiades, devamla üç liderin göçmen akınları konusunu da tartıştıklarını duyurdu ve “sadece ülkelerimiz arasında daha sıkı bir işbirliği değil AB’nin de önemli katılımı konusunda anlaştık. Çünkü sorun sadece bölge ülkeleriyle sınırlı kalmıyor, tüm Avrupa’ya yayılarak tehdit ediyor. Yasa dışı göçmen sorunuyla mücadele yönündeki isteğimiz çerçevesinde, işbirliğimizi, belirli operasyonel önlemlerle genişletme kararı aldık” dedi.

Üçlü işbirliğinin bilgilendirme ve iletişim alanlarına da yayıldığını belirten Cumhurbaşkanı, üç ülkenin Teknolojik Bilgilendirme Ve İletişim alanındaki işbirliğinin bir devamı olarak “Yenilikçi Ağın” çalışmaya başladığını duyurdu ve şunları söyledi:

“Bunun işbirliğinin güçlendirilmesi, yenilik ve ülke işletmeleri için ekosistem ağlarının oluşturulması yönünde bir platform gibi çalışacağına inanıyoruz. Hedefimiz, her üç ülkenin de ekonomik çıkarları için işletmelerin, Araştırma ve Kalkınmaların ilerletilerek güçlendirilmesidir”.

Cumhurbaşkanı, diğer önemli bir hedefin de, Kıbrıs’ın Avrupa Bakanlar Komisyonu Başkanlığı döneminde kabul edilen ve kültürel mirasla ilgili, Avrupa Konseyi Anlaşması temelinde, ortak faaliyetlerle üç ülke kültür mirasının korunması olduğunu söyledi.

Buna ek olarak, oturumun gündemine bir dizi yeni faaliyet alanları da içerildi.

Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır ekonomisinde önemli bir sütunu oluşturan turizm alanında işbirliğinin güçlendirilmesiyle ilgili olarak, üç ülkenin, turizmin bölgede artırılması amacıyla ortak etkinlikleri öngören bir üçlü İşbirliği Protokolü imzaladığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı, çevre konusuna gelince; Mayıs ayında gerçekleştirilen Üçlü Bakanlar Görüşmesinin bir devamı olarak, bu konuda ortak faaliyetler gerçekleştirilmesi konusunda görüş teatisinde bulunduklarını, bu çerçevede, 2018 başlarında Lefkoşa’da, atıkların yönetimi konulu bir iş formu gerçekleştirileceğini söyledi.

Anastasiades, üzerinde mutabakata diğer bir işbirliği alanının, diaspora konusu olduğunu, ülkelerin meşru taleplerinin belli inisiyatifler ve faaliyetlerle ileriye götürülmesi ve yurt dışında faaliyet gösteren gurbetçiler için ortak bir strateji belirlenmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Doğu Akdeniz’de, güvenlik, barış ve istikrarın korunmasına ortak faaliyetlerle nasıl yardım edebilecekleri konusunda görüş teatisinde bulunduklarını dil getirdi ve sözlerine şunları ekledi:

“Bu çerçevede, Lübnan’daki durum konusunda görüş teatisinde bulunduk ve ülkede güvenlik ve istikrarın korunması gerekliliğine değindik. Ayrıca Doğu Akdeniz’de barış sürecini ele aldık ve Mısır ve Arap Birliğinin bu yönde oynayabileceği rolü öne çıkardık”.

Suriye’deki durumla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı, ülkenin, egemenlik, toprak birliği ve bağımsızlığına saygı duyulması gerektiğini belirterek, üç ülkenin, BM inisiyatifi altında devam eden müzakerelere tam destek beyan ettiklerini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı ve Yunanistan Başbakanını Kıbrıs’la ilgili gelişmeler konusunda bilgilendirdiğini söyleyen Anastasiades, “ne yazık ki Türkiye’nin garantiler ve müdahale etme ve adada ordu korunması konusundaki tavrı, Crans Montana çabalarının başarısızlıklarla d-sonuçlanmasına neden olduğunu” söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tabi bu, son fırsat değil, çünkü biz, BM Genel Sekreterine de söylediğimiz gibi, uygun bir ön hazırlık yapılması durumunda, müzakerelere geri dönmeye hazır olduğumuzu belirttik. Yeter ki Kıbrıs’la ilgili yeni müzakerelerde herkes herkesin hedefini bilsin”.

Cumhurbaşkanı devamla, Kıbrıs’ta işgalin sona ermesi ve adanın yeniden birleşmesi yönünde ülkelerinin desteğinden dolayı iki konuğa, minnet ve içten saygılarını sundu.

Devamla, Mısır-AB ilişkileri tartışılarak, en erken zamanda Ortaklık İlişkileri Önceliklerinin oluşturulmasıyla bu ilişkilerin daha da derinleştirilmesi gereksinimine değinildi.

Cumhurbaşkanı son olarak Mısır Cumhurbaşkanı ve Yunanistan Başbakanına verimli tartışmalardan dolayı teşekkürlerini sunarak, bir sonraki toplantının daha çok sonuçlar getirmesi dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Sisi: Ekonomik işbirliği ama aynı zamanda güvenlik sütunu

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Çevirmen aracılığıyla konuşan Mısır Cumhurbaşkanı, kendine gösterilen konuk severlikten dolayı teşekkürlerini dile getirerek Kasım 2014’te Kahire’de başlayan üçlü mekanizmanın hedefinin, Doğu Akdeniz’de güvenlik ve istikrarın korunması yönünde temel oluşturan ekonomik işbirliğinin daha da güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

Görüşmede, işbirliğinin güçlendirilmesi, çalışmaların izlenmesi, üç ülke gençlerine istihdam sağlayacak yeni alanlarda işbirlikleri oluşturulması konularının tartışıldığını ve bu yönde, enerji ve atık yönetimi alanlarının büyük beklentiler sunduğunu duyurdu.

Sisi devamla, Ocak 2018’de, Mısır’da yaşamış olan Kıbrıslı ve Yunanlılar için, yaşadıkları yerleri yeniden ziyaret etmeleri için bir ziyaret haftası oluşturabileceklerini açıkladı.

Üç ülkenin, Doğu Akdeniz’de güvenliğin sağlanması ve zorlukların göğüslenmesi yönünde çalıştıklarını belirterek, Filistin ve Kıbrıs sorununun bölgede temel konular olarak kaldığına dikkat çekti.

Libya ve Suriye krizine de atıfta bulunan Mısır Cumhurbaşkanı, bu ülke halklarının zorluklardan çıkabilmeleri yönünde, uluslararası hukukun korunması yönünde çabalayacaklarını duyurdu.

Terörizmin tüm insanlık için büyük bir tehlike oluşturduğunu söyleyen Sisi, tüm ülkelerin bu fenomeni göğüsleyebilmesi için mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini ve düzensiz göçlerin Doğu Akdeniz’deki durumdan doğduğunu vurguladı.

Yunanistan Başbakanı: Çatışmaların ötesinde fırsatlar da gelişiyor

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Bir sonraki toplantının Girit’te gerçekleştirileceğini açıklayan Yunanistan Başbakanı, “çok ciddi jeopolitik zorluklar ama aynı zamanda ortak geleceğimiz için büyük fırsatlar kavşağında bulunuyoruz ve üçlü görüşme, Doğu Akdeniz’de güvenlik, istikrar ve işbirliği yönünde bir temel oluşturmaktadır” dedi.

Tsipras devamla, “geniş bölgede, bir istikrar sütunu olarak, özellikle savunma, güvenlik, ekonomi, nakliye, enerji ve turizm alanlarında büyük beklentilere sahibiz”.

“Bir önceki görüşmeden sonra yapılan çabalarda kaydedilen ilerlemeleri değerlendirme fırsatına sahip olduk. Yunanistan’dan da gönderilen 1500 zeytin ağacıyla, Mısır’da büyük bir zeytinlik oluşturduk. Zeytin bildiğiniz gibi, bir dostluk sembolüdür ve ülkelerimiz arasında, dostluk ve ekonomik iş birliği sembolünü oluşturmaktadır”.

Mısır’da çalışmaya başlayan Araştırma ve İşletmeler Merkezinin Kıbrıs ve Yunanistan’da birer şubesi olduğunu belirten Tsipras, “genç insanlara dolayısıyla geleceğimize önem veriyoruz” dedi.

Gemi turlarıyla ilgili olarak İşbirliği Anlaşmasına da değinen Başbakan, bunun limanlar ve kültürel ürünler için büyük yararları olacağını vurguladı.

Tsipras, enerji alanındaki işbirliğinin, doğal gaz taşımacılığı ve elektronik iletişimle daha da güçleneceğine dikkat çekti.

Tsipras, Mısırlı Rumların İskenderiye’ye ziyaretlerinin önemine de değinerek bunun daha önceki dönemde anlaştıkları daha sıkı işbirliği çerçevesinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Üçlü işbirliğinin artık bir kurum haline geldiğini belirten Yunanistan Başbakanı, bunun bölge ülkelerini ilgilendiren önemli konularla bağlantılı olduğunu dile getirerek bunun bir güç gösterisi değil, kendisinin de başka ülkelerin de izlemesini arzuladığı işbirliği modeli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’la ilgili olarak, Kıbrıs sorununa BM kararları temelinde, AB üyesi bir ülke olarak, federal bir çatı altında, garantiler ve işgal ordusu olmayan, Kıbrıs halkının yararına olacak adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasını desteklediklerini söyledi.

Aynı zamanda Filistin sorununun da adil çözümünü desteklediklerin belirten Tsipras, Mısır’ın bu yönde oynadığı önemli rolü selamladı.

Tsipras, BM ve AB kararları temelinde terörle mücadele konusunda üç ülkenin de ortak bir anlayışa sahip olduklarını dile getirdi ve Mısır ve uluslararası toplumun terörden dolayı çok acı çektiğini ama Avrupa’nın da, güçlendirilmiş, doğru ve anında bilgi teatisiyle ve silahlanma yönündeki para kaynaklarının önünün kesilmesiye, bu yöndeki çabalarını yoğunlaştırması gerektiğini vurguladı.

Teknoloji uzmanlığı aktarımıyla bağlantılı olarak Yunanistan ve Kıbrıs arasında imzalanan Mutabakat Zaptıyla ilgili olarak bunun AB konularında sıkı işbirliği olanağı sunduğunu, “bu işbirliğinin, göçmenler, barış ve istikrarın korunması gibi uluslararası zorlukların göğüslenmesinde Mısır’ın önemli rolünü tanıdığını, aynı zamanda, Mısır Hükümetine, kalkınma ve modernizasyon yönünde zorunlu olan, çok defa zor olan reformları uygulamasında yardımcı olduğunu” belirtti.

Yunanistan Başbakanı, gelecekte işbirliğinde yeni üyelerin yer alması olasılığını açık bırakarak, Kıbrıs ve Yunanistan’ın Ürdün, Lübnan ve Filistin ile işbirliği oluşturulması yönünde ilerlediklerini de hatırlattı.

Kha