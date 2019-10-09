Üç lider(Mısır,Yunanistan Güney Kıbrıs), Türkiye’nin yasadışı faaliyetlerine son vermesi için Ankara’ya çağrı yaptı

Rum lider Nikos Anastasiades, Kahire’de yapılan Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Üçlü Zirvenin ardından yayımlanan Kahire Bildirisinde, Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki faaliyetlerinin açık ve net bir şekilde kınandığını; Ankara’nın söz konusu eylemlerine son vermesi çağrısında bulunulduğunu ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları ile BM Deniz Sözleşmesi’ne saygı duymasının önemine işaret edildiğini açıkladı.

Anastasiades, zirvenin ardından düzenlenen bir basın toplantısı sırasında yukarıdaki açıklamayı yaptı.

Basın toplantısında konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fatah Al Sisi ise Doğu Akdeniz bölgesinde tek taraflı eylemlerden dolayı gerginlik yaratıldığını ve bunun bölgedeki ülkelerin istikrarını bozduğunu söyledi.

Al Sisi, güvenlik ve istikrar “bizim için stratejik önem taşıyan bir önceliktir; ortak koordinasyon sağlanması gerekir ve bu olmadan üçlü işbirliği mekanizmasının olumlu sonuçlarından zevk almayacağız” dedi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ise Kıbrıs’a yönelik tehditler konusunda koordinasyon gerektiğini işaret ederek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki yasadışı sondajı konusunda Kıbrıs’a yönelik ifade ettiği destek konusuna değindi.

Kıbrıs sorunu hakkında Nikos Anastasiades, zirve sırasında iki lideri Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla BM Genel Sekreteri ile yapılması planlanan üçlü görüşme ışığında Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini; ancak müzakerelerin tehditler olmadan ve yapıcı bir diyalog sağlanmasına yol açan bir iklimin sağlanmasıyla yer alabileceğini söyledi.

Anastasiades, Türkiye’nin tehditlerine son vermesi ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi egemenlik haklarını sorunsuz bir şekilde kullanması ve bunlara saygı duyması amacıyla Kıbrıs’ın elindeki tüm diplomatik araçları kullanacağını belirtti.

Anastasiades devamla, Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan arasında enerji alanında sağlanan işbirliğinin ilkleler temelinde bir işbirliği olduğunu ve hidrokarbonların bulunması bölgesel işbirliği ve Doğu Akdeniz ülkelerinin refahını olumu etkileyebileceğini vurguladı.

Anastasiades, Türkiye’nin tek taraflı ve kabul edilmez eylemlerinin ilkeler dışında eylemler olduğunu ve aynı zamanda, zaten sorunlu Doğu Akdeniz bölgesindeki barış, istikrar ve güvenlik için bir tehdit olduğunu söyledi.

Kyriakos Mitsotakis, ABD Dışişleri Bakanı ile geçen cumartesi günü yaptığı görüşme sırasında yukarıdaki konuların da ele alındığını belirtti.

Anastasiades ile Kıbrıs’a yaptığı resmi ziyareti sırasındaki görüşmeye değinen Mitsotakis, görüşme sırasında Türk tarafının Maraş bölgesi ile ilgili niyetinin ele alındığını; bunun da BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına karşı olduğunu ve Türkiye’nin Kıbrıs’ın MEB’inde yasadışı sondaj çalışmaları başlama niyetinin de kabul edilmez bir gelişme olduğunu vurguladı.

Bu arada, zirve çerçevesinde üç ülke arasında yatırımlar konusunda bir işbirliği anlaşması imzalandı.

Anastasiades, özel sektörün yatırım alanına katılmasının önemine işaret ederek, “istişarelerimiz sırasında üçlü işbirliğindeki savunma, güvenlik, enerji, turizm, diaspora ve çevrenin korunması dâhil bir dizi alandaki gelişmeleri değerlendirdik” dedi.

Liderler, bölgedeki yedi ülkenin enerji politikasını koordine etmek amacıyla Doğu Akdeniz’de Doğal Gaz Forumunun kurulmasını memnuniyetle karşıladılar.

Mısır Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz’de Doğal Gaz Forumuna değinerek 2020-2029 dönemini kapsayan üç ülke tarafından yürütülecek programlar/projeler için memnuniyetini ifade etti.

Mitsotakis, söz konusu forumun Doğu Akdeniz bölgesindeki ülkeler arası daha yakın bir işbirliğinin sağlanmasına olumlu katkıda bulunacağını vurguladı.

Çevrenin korunması konusuna değinen Nikos Anastasiades, Yunanistan Başbakanı ve Mısır Cumhurbaşkanı’nı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile ilgili açıkladığı bölgesel girişim konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Kha