UBP, Avrupa Muhafazakârlar ve Reformistler İttifakı’na üye oldu Reviewed by Momizat on . KKTC'deki Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP), Avrupa Muhafazakârlar ve Reformistler İttifakı’na (AECR) üye olduğu açıklandı. Konuyla ilgili yazılı açıklamada Arnav KKTC'deki Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP), Avrupa Muhafazakârlar ve Reformistler İttifakı’na (AECR) üye olduğu açıklandı. Konuyla ilgili yazılı açıklamada Arnav Rating: 0
Buradasınız: AB Haber » Özel Haberler » UBP, Avrupa Muhafazakârlar ve Reformistler İttifakı’na üye oldu

UBP, Avrupa Muhafazakârlar ve Reformistler İttifakı’na üye oldu

Haber Tarihi:: 08 Nisan 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

KKTC’deki Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP), Avrupa Muhafazakârlar ve Reformistler İttifakı’na (AECR) üye olduğu açıklandı.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılan AECR toplantısında UBP’nin AECR’ye üyeliğinin 21 kabul, 3 ret ve 3 çekimser oyla onaylandığı belirtildi.

AECR’ye Türkiye’den Adalet ve Kalkınma Partisi, Birleşik Krallık’tan Muhafazakâr Parti, Polonya’dan Hukuk ve Adalet Partisi’nin üye olduğu bildirildi.

Tak

Share

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

Scroll to top