UBP, Avrupa Muhafazakârlar ve Reformistler İttifakı’na üye oldu Reviewed by Momizat on Nis 08 . KKTC'deki Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP), Avrupa Muhafazakârlar ve Reformistler İttifakı’na (AECR) üye olduğu açıklandı. Konuyla ilgili yazılı açıklamada Arnav KKTC'deki Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP), Avrupa Muhafazakârlar ve Reformistler İttifakı’na (AECR) üye olduğu açıklandı. Konuyla ilgili yazılı açıklamada Arnav Rating: 0