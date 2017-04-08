UBP, Avrupa Muhafazakârlar ve Reformistler İttifakı’na üye oldu
KKTC’deki Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP), Avrupa Muhafazakârlar ve Reformistler İttifakı’na (AECR) üye olduğu açıklandı.
Konuyla ilgili yazılı açıklamada Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılan AECR toplantısında UBP’nin AECR’ye üyeliğinin 21 kabul, 3 ret ve 3 çekimser oyla onaylandığı belirtildi.
AECR’ye Türkiye’den Adalet ve Kalkınma Partisi, Birleşik Krallık’tan Muhafazakâr Parti, Polonya’dan Hukuk ve Adalet Partisi’nin üye olduğu bildirildi.
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