TÜRSAB Genel Sekreteri Gürcün: “Avrupa’dan Turist İçin Almanya ve AB’yle Yaşanan Sorunların Çözülmesi Gerekir”

Son yıllarda Türk turizminde seyreden olumsuz tablo, 24 Kasım 2015 yılında Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülen Rus jeti olayı, Türkiye’de art arda yaşan terör olayları ve son olarak 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle iyice kötüye gitmeye başlamıştı.

Türk turizmini canlandırmak için yetkililer tarafından bir takım önlemler alınmasına ragmen 2016 yılında da umduğunu bulamayan Türk turizmi Rusya ile yaşanan gerginliğin sona ermesiyle biraz nefes almaya başladı.

Geçtiğimiz birkaç yılı büyük kayıplarla kapatan turizm sektöründe 2017 yılında tablo ne durumda?

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün, 2017 yılında Türk turizminde yaşananları Amerika’nın Sesi’ne değerlendirdi.

2016 yılını Türk turizmi açısından son derece kötü bir yıl olarak değerlendiren Çetin Gürcün, 2017 yılını toparlanma yılı olarak öngördüklerini ancak bu yıl da Avrupa pazarının beklentileri karşılamadığını belirtti. Gürcün, son zamanlarda Türkiye’nin Almanya ve Avrupa Birliği ile yaşadığı gerginliğin tüketicilerin kararlarını da olumsuz etkilediğini kaydetti.

2017 yılının ilk altı ayını değerlendiren TÜRSAB Genel Sekreteri Gürcün, ortaya çıkan verileri beklemediklerini, bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti. Almanya’dan gelen turistin geçen yıla göre yüzde 17 azaldığını söyleyen Gürcün, 2015 yılının ilk altı ayında 2 milyon 100 bin Alman turistin Türkiye’yi tercih ettiğini ancak 2017 yılının ilk altı ayında bu sayının 1 milyon 250 bine kadar düştüğünü belirtti.

Gürcün, “Avrupa’da her gün Türkiye hakkında olumsuz haberlere maruz kalan tüketici, çok arzu etse de Türkiye’ye gelmek istemiyor” dedi.

TÜRSAB Genel Sekreteri Gürcün’e göre, Türkiye’ye Avrupa’dan turist gelebilmesi için Almanya ve Avrupa Birliği ile yaşanan sorunların çözülmesi gerekir.

2016 yılında Türkiye’ye gelmeyen Rus turistin, 2017 yılında Türkiye’yi tercih etmesinin Türk turizmine ciddi bir katkı sağladığını dile getiren Çetin Gürcün, 2017 yılının ilk altı ayında Türkiye’ye gelen Rus turist sayısını, 1 milyon 700 bin olarak açıkladı.

Çetin Gürcün, “Genel anlamda 2017 yılını 2016 yılıyla kıyasladığımızda ilk altı ayın sonunda Türk turizminde yüzde 14’lük bir atış var” dedi.

Rusya’nın devreye girmesiyle yüzde 14’lük artışın sağlandığına değinen TÜRSAB Genel Sekreteri Gürcün, “Eğer Avrupa da geçtiğimiz yılın seviyesinde veya biraz üzerinde olsaydı bu artış yüzde 25-30’lara ulaşacaktı” ifadelerini kullandı.

Avrupa’da son dakika satışların yaşandığını ve Temmuz ayından itibaren turist sayısı verilerinin henüz kendilerine ulaşmadığını belirten Çetin Gürcün, tüm bunlar göz önüne alınarak Eylül ayı sonu itibariyle turizmde yüzde 20-25 seviyelerinde bir artış beklediklerini kaydetti.

2017 yılının Türk turizmi açısından bir toparlanma yılı olacağını belirten Çetin Gürcün, “Eğer her şey yolunda gider ve Avrupa ile yaşanan sorunlar çözülürse 2018 yılında 2015 yılını yakalayacak seviyelere yani 40 milyonun üzerinde turist seviyesine ulaşırız” dedi.

Voa