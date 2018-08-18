Türkiye’nin yüzde 83,8 evden internete erişebiliyor

2018 yılı Nisan ayı itibarıyla Türkiye’nin evden internete erişim oranı yüzde 83,8 olarak belirlenirken, geçen yıla göre bu oranın yüzde 3,1 arttığı saptandı. o ignored

Medya ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye’deki hane halklarının internet erişimini konu alan araştırmayı inceledi. PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılı Nisan ayı itibarıyla Türkiye’nin evden internet erişim oranı yüzde 83,8 olarak belirlendi. Bu oran 2017 yılının aynı ayına göre kıyaslandığında da yüzde 3,1 arttığı saptandı. Bu yıl içindeki bilgisayar ve internet kullanımı ise 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla yüzde 59,6 ve yüzde 72,9 olarak görüldü. o ignored

ERKEKLER İNTERNETTEN DAHA ÇOK ALIŞVERİŞ YAPIYOR o ignored

PRNet ve Ajans Press’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya araştırmasında yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen incelemede, 2018 yılı içerisinde online alışveriş başlığı altında 2 bin 859 haber çıkışı tespit edildi. Yine aynı yıl içerisinde internet kullanımlarıyla alakalı da 5 bin 371 haber çıkışı saptandı. İnternetten alışveriş yapma oranı cinsiyet bakımından ayrıştırıldığında, erkeklerde yüzde 33,6 olarak görülürken, kadınlarda yüzde 25 olarak kaydedildi. Raporda, internetten yapılan alışveriş oranlarına yer verilirken, alışveriş yapanların en çok ne satın aldığı da saptandı. Böylelikle, internet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 65,2 oranıyla en çok giyim ve spor malzemesi satın aldığı görüldü. Giyim ve spor malzemelerini yüzde 31,9 ile seyahat bileti ve araç kiralama, yüzde 26,8 ile ev eşyası, yüzde 22,1 ile gıda maddeleri ve günlük gereksinimler, yüzde 20,6 ile de kitap, dergi, gazete takip etti.