Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Türkiye’nin yeni AB-NATO ekseni Kıbrıs için ne demek? Reviewed by Momizat on Mar 27 . Vatan MEHMET Coğrafyamızın bütününde dış dinamikler, her zaman iç dinamikleri belirlemiştir. Bize nostalji olsun diye ifade etmek icap ederse mesela; 22 Kasım 1 Vatan MEHMET Coğrafyamızın bütününde dış dinamikler, her zaman iç dinamikleri belirlemiştir. Bize nostalji olsun diye ifade etmek icap ederse mesela; 22 Kasım 1 Rating: 0