Türkiye’nin vize serbestisi planı AB’ye ulaştı

Türkiye, vize serbestisi konusunda 72 kriterden 67’sini gerçekleştirdiğini belirtirken eksik kalan kriterlere dair yol haritasına yönelik çalışmanın da tamamlandığını duyurdu.

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Türkiye, vize serbestisi konusunda 72 kriterden 67’sini gerçekleştirdiğini belirtirken eksik kalan kriterlere dair yol haritasına yönelik çalışmanın da tamamlandığını duyurdu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Büyükelçi Faruk Kaymakcı, belgeyi ve eklerini Strazburg’da bir araya geldiği Timmermans’a iletti.

Kaymakcı, Timmermans’a bu çalışmanın ilerlemesi için komisyonun Türkiye’ye destek olması gerektiğini söyledi. Kaymakcı, Türkiye’nin komisyondan alacağı olumlu işaret çerçevesinde belgede belirtilen çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Timmermans ise uzmanlarının hemen çalışmaya başlayacağını belirterek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkürlerini iletti.

AB BAKANI ÇELİK AÇIKLAMIŞTI

AB Bakanı Ömer Çelik bugün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin vize ile ilgili çalışmaları tamamladığını ve komisyona teslim edileceğini söylemişti.

AB Bakanı Çelik, “Bize göre 72 kriterin hepsi yerine getirilmişti de” ifadelerini kullanmıştı.

AB’YE GÖRE EKSİK KRİTERLER

AB’ye göre ise 7 eksik kriter bulunuyor. Bunların arasında terörle mücadele yasasında değişiklik kriteri iki taraf arasında aşılması en güç madde olarak öne çıkıyor. Türkiye özellikle PYD/PKK, FETÖ ve DAEŞ gibi unsurlarla mücadele ederken, AB tarafından değiştirilmesi istenen maddelerin, terörle mücadeleyi zaafa uğratacağından endişe duyuyor.

AB’ye göre eksik 7 kriter şu şekilde:

“AB standartlarında tam uyumlu biyometrik pasaport çıkartılması, yolsuzlukla mücadele için önlemlerin alınması, Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması yapılması, terörle mücadele yasa ve uygulamalarının Avrupa standartlarına uyacak şekilde düzenlenmesi, AB standartlarında kişisel verilerin korunması düzenlemesinin kabulü ve uygulanması, suç bağlantılı konularda AB’nin tüm ülkeleriyle etkili işbirliği yapılması ve AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın tüm maddelerinin uygulanması.”

SÜRECİN İŞLEYİŞİ

AB Komisyonu’nun vize serbestisi sürecine yeşil ışık yakması ve öneriyi kabul etmesi halinde konu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve 28 ülkenin temsil edildiği AB Konseyi’nde karara bağlanacak.

Buna göre, komisyonun önerisi, önce AP Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi’nde masaya yatırılacak. Değişiklik önergelerinin ardından, AP Genel Kurulu’nda nihai metin oylamaya sunulacak.

AP’den vize serbestisi konusunda ret kararı çıkması halinde konu yeniden AB Komisyonu’nda görüşülecek.

Türkiye’ye vize serbestisine ilişkin öneri, parlamentodaki oylamada ve AB Konseyi’nde kabul edilirse, karar, AB’nin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş olacak.

TÜRK VATANDAŞLARI HANGİ ÜLKELERE VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLECEK

Vize serbestisinin onaylanması halinde Türk vatandaşları, Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’a vizesiz seyahat edebilecek.

Bunların yanı sıra vatandaşlar Monaco, San Marino ve Vatikan’a vizesiz olarak gidebilecek.

Türk vatandaşları turistlik ve ziyaret amaçlı seyahatlerinde bu ülkelerde her 6 ayda bir kez olmak üzere 90 güne kadar kalma hakkına sahip olacak.

Bunun yanında AB vize serbestisi sistemi Schengen üyesi olmayan İngiltere ve İrlanda için ise Türk vatandaşları vizeye tabi olmaya devam edecek.

Tak-Gündem Kıbrıs