Türkiye’nin Ortadoğu politikasının bataklığa saplanışı ve Öztürk Yılmaz’a karşı başlatılan linç kampanyasının düşündürdükleri…

Dünya çok büyük bir değişim içinde.Ülkeler ısrarla eski siyasi ve ekonomik sistemle yola devam etme eğiliminde.İşin özeti,değişime ayak uyduran ülkeler ilerleyecek eski sistemle yola devam etmek isteyenlerde güç kaybına uğrayacaklar.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu kaynayan kazan.Büyük güç mücadelesinin yaşandığı bölgede Türkiye çok büyük avantajları olmasına rağmen tüm tuzaklara düşmüş durumda.Yanı başındaki gelişmeleri algılayamayan Türkiye hata üstüne hata yapmaya devam ediyor.Siyaset ve bürokrasinin içinin tamamen boşatıldığı Türkiye’nin Ortadoğu politikası tam anlamıyla iflas etmiş durumda.

Emekli Büyükelçi Elekdağ bakın krizi nasıl tanımlıyor:“Hemen belirteyim ki Erdoğan’ın Suriye politikası Cumhuriyet tarihine devlet yönetimindeki en büyük basiretsizlik, gaflet, yeteneksizlik ve Türkiye’nin güvenliğine en ağır ve yıkıcı zararlar verme örneği olarak geçecektir.’’

Suriye krizinde çıkış yolunu ÖSO’yla bulmaya çalışan Türkiye devamlı sağa sola savrulmaya devam ediyor.ÖSO’yle çalışmak başka kullanmak başka.Gelinen noktayı sonuçları üzerinden değerlendirmek gerekiyor.Hangi görüşten olursanız olsun sonuç ise tam anlamıyla FİYASKO. CHP’ye bilhassa CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’a saldırarak Suriye krizi çözülmeye çalışılıyor sanki.Akıl tutulmasından öte bir şey olsa gerek.

Öztürk Yılmaz’a yönelik linç kampanyası…

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Öztürk Yılmaz,’a yönelik korkunç bir karalama ve linç kampanyası yürütülüyor.Türk siyasi hayatında herhalde Yılmaz’a yönelik linç kampanyasının eşi benzeri yoktur.Yaklaşık bir sene önce başlatılan,belirli odaklar tarafından yönetilen ve yönlendirilen kampanya devletin televizyonunda yapılmaya kadar ileri gitmiş durumda.AB kulislerinde söz konusu kampanyanın arkasında yatan nedenin gizli kamuyoyu yoklamaları olduğu dile getiriliyor.Diplomasi hesap kitap işidir,hamaset ve sahte kahramanlıkları kaldırmaz.Yılmaz net bir şekilde hükümeti uyararak muhalefet görevini yapıyor.

İşin en korkunç yanı ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yılmaz’a yönelik açıklamaları.Yılmaz’a yükelenen Çavuşoğlu dışişleri bakanı olduğunu unuturcasına akıl almaz iddialarda bulunuyor.Türk diplomasisinin içinin boşaltıldığını Çavuşoğlu,Yılmaz’a yönelik çıkışıyla bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Sayın Mevlüt Çavuşoğlu dışişleri bakanlığı koltuğunun hakkını veremiyorsanız lütfen boşaltın o koltuğu.Sayın Çavuşoğlu dış politika ciddiyet ister.Ne yaptığınızın farkındamısınız..!

‘’Bu Bakanlık Babanının Bakanlığı Gibi Değil’

CHP sözcüsü Bülent Tezcan’ın,Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu’nun Öztürk Yılmaz’a yönelik sözlerinin altını çizmek lazım:

‘Sen benim memurumdun’ diyecek. Devleti nasıl gördüklerinin açık bir ikrarı. Bu bakanlık babanın bakanlığı değil. Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı. Başkonsolos da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin onurlu memuruydu. Senin onu ‘benim memurumsun’ diyerek onursuzlaştırmaya gücün yetmez. Hiç kimse senin memurun değil. Devleti babasının çiftliği gibi gören bir anlayış bugün Türkiye’yi bu hale getiriyor. Öztürk Yılmaz’ın cesaretinin binde biri sizde olsaydı oradaki görevlilerimiz esir alınmazdı.”

Şimdi yeri gelmişken hemen Çavuşoğlu’na soralım.Suriye,Mısır ve AB’yle yaşanan krizi çözmek için bir planınız var mı? Neler yapıyorsunuz ve yapacaksınız? Bugüne kadar yaptıklarınız ortada.Size son haberleri verelim Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili uluslararası medyada harekat ve çatışmalar nedeniyle yaşamını yitiren sivillerin sayısının arttığı iddia ediliyor.Aralarında Birleşmiş Milletler ve UNICEF’in de bulunduğu kurumlara ait sivil ölüm açıklamaları ve Afrin’deki haber kaynaklarından edinilen bilgiler, harekâtta bugüne kadar çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği iddialarını içeriyor. Suriye resmi haber ajansı 86 sivil öldü diyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric, geçen Salı günü düzenlendiği haftalık basın toplantısında, ‘bombardıman ve çatışmalar nedeniyle bazı sivillerin öldüğünü’ söyledi.Dujarric, tüm taraflara ‘sivilleri koruma’ çağrısı yaptı.Ayrıca İslam Konferansı Örgütü’nde Afrin operasyonuyla ilginç gelişmeler yaşanıyor.Sayın Çavuşoğu söz konusu bu iddialara karşı neler yapıyorsunuz.Uluslararası medyayı bu anlamda doğru bilgilendirme konusunda yaptığınız çalışmaları öğrenebilirmiyiz? Gerçekten birşeyler yapıyormusunuz.? Dışişleri Bakanlığını Alanya’dan mı yönetiyorsunuz? Bu çerçevede ne yaptığınızı ve yapacağınızı buyrun kamuoyuna açıklayın.

Eski AB Bakanı Volkan Bozkır’da Öztürk Yılmaz’a yönelik Çavuşoğlu gibi diplomatik üslubun dışına çıkan açıklamalar yapmış.Volkan bey CHP’nin dış politikasına ayar vermek size mi kaldı.Siz göreviniz boyunca ne yaptınız? Türkiye’yi AB üyesi mi yaptınız? Türkiye’nin AB ile yaşadığı sorunlara çözüm mü buldunuz?AB üyesi olacağız diye strateji açıklamıştınız.Ne oldu…İlk önce bunları bir açıklayın.

www.abhaber.com/abhaber-analiz-jean-claude-junckerjohannes-hahn-ve-coken-turkiye-ab-iliskileri/

www.abhaber.com/abhaber-analizvolkan-bozkirin-vize-cikisi-ve-turkiye-ab-iliskilerinin-icine-dustugu-acikli-durum/

İşin başka bir vahameti ise daha önce Musul konsolosluğunda çalışan bir devlet görevlisi havuz medyasını kullanarak Öztürk Yılmaz hakkında iddialarda bulunuyor.Böyle bir devlet düzeni olabilir mi? İçişleri Bakanı ne yapıyor? Devlet diye bir şey kalmamış.Her kafasına esen bir şeyler söylüyor.Nerede devlet ciddiyeti.Liyakatı,tecrübeyi bir kenara bırakıp bürokrasinin içini boşaltırsanız olacağı bu.Artık yeter.

AK Parti’nin Suriye politikası duvara toslamış durumda

Türkiye Suriye’de rejim değişikliğine kalkışmasaydı.IŞİD,Nusra olurmuydu.PYD bu duruma gelirmiydi.Afrin operasyonuna ihtiyaç olurmuydu.Devletin itibarı sıfırlanmış durumda.Birde çıkmışlar Öztürk Yılmaz’dan hesap soruyorlar.Yılmaz’ın söyledikleri arşivlerde buyrun açın bakın ne demiş sonuç ne çıkmış.Kimi kandırıyorsunuz.

Katar hariç Suriye’de Ankara ile birlikte hareket eden tüm ülkeler şimdi Türkiye’nin karşısında.AK Parti yönetiminde Ankara Esad’ı devirmek için 2011-2015 döneminde akıl almaz işlere kalkıştı.

Bunların ne olduğunu bilmeyen yok. IŞİD yok edildiğine göre şimdi sıra Nusra ve benzerlerinde.Sonra da ÖSO ve benzerlerinde.Anlaşarak ya da savaşarak. Bakalım o zaman AK Parti ne yapacak.Hükümetin o kadar büyük Ortadoğu uzmanları var ki. Hayal alemindeler.Afrin operasyonunu seçim yatırımına dönüştürme derdindeler. Avrupa’daki Ortadoğu uzmanları IŞiD, Nusra, ÖSO, PYD-YPG ve benzeri örgütler Ankara’nın yanlış politikasının ürünü olduğunun ısrarla altını çiziyorlar.

Türkiye’de Ortadoğu uzmanı yok…

Suriye krizi daha sonra Mısır ile yaşananlar Türkiye’de Ortadoğu konusunda çok ama çok büyük bilgi eksikliğinin ortaya çıkmasına yol açtı.

Hala daha ÖSO konusu bile iyi anlaşılmış değil.Kimin elinin kimin cebinde olduğunun belli olmadığı ÖSO’ya umut bağlayan Türkiye’de hükümet başını kuma sokmaya devam ediyor.İşin ilginç yanı ise AK Partinin Suriye krizinde karşı karşıya kaldığı ülkelerin tümünün ÖSO’nun içinde uzantıları olduğu net bir şekilde ifade ediliyor. Öztürk Yılmaz Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda tek çıkış yolunun Esad ile işbirliği ÖSO’ya tümüyle angaje olmanın ise Suriye’yi bölmekten başka bir işe yaramayacağını net bir şekilde dile getiriyor.Yılmaz, Suriye’de parça çözüm yerine bütünlüklü çözüme odaklanılmasını öneriyor.Öztürk Yılmaz, Suriye krizinden çıkış için somut öneriler getirirken,AK Parti ve medyası tarafından linç kampanyasıyla karşı karşıya kalıyor.

Avrupa’daki Ortadoğu uzmanları Suriye krizinin başında Türkiye’nin Suriye politikasının tümüyle yanlış olduğunu dikkati çekmişler ve Türkiye tarihi hata yapıyor görüşlerini dile getirmişlerdi.

Türkiye’de görsel ve yazılı basında Ortadoğu konusunu yorumlayanlar tam anlamıyla yanıldı.Ne dedilerse tam tersi çıkmış durumda.Hala daha televizyonlarda Ortadoğu (Suriye,Mısır,Irak…) krizini değerlendiriyorlar.Öztürk Yılmaz’a Suriye kriziyle ilgili yüklenen sözde Ortadoğu uzmanlarının son 7 yılda bir tek haber, yorum, analiz ve öngörüleri doğru çıkmadı ama hala ahkam kesmeye devam ediyorlar.

Türkiye’de görsel ve yazılı basında baş köşeleri tutan sözüm ona Ortadoğu uzmanlarının ezici çoğunluğu Suriye’de neler oluyor farkında bile değiller.Her gün bir televizyon kanalında Suriye kriziyle ilgili konuşuyorlar.

Bilhassa son 7 yılda bilim adamı,gazeteci,emekli TSK mensuplarından oluşan sözde Ortadoğu uzmanları AK Parti’nin Suriye,Mısır….vs politikalarını savuna geldiler.Sonuç ortada.Mısır’dan Türkiye’nin ekonomik ve siyasi olarak dışarıya çıkarılması,Doğu Akdeniz’de Mısır,Yunanistan,Güney Kıbrıs enerji işbirliği.Gelinen noktaya bakarmısınız.Bu insanlar Öztürk Yılmaz’a Ortadoğu’yu anlatıyorlar.Zavallılar.Kimse terör örgütü (PYD) biz hangi politikaları yanlış yaptık da tamı tamına 900 km.lik sınırımıza yerleşti sorusunu sormuyor.

Buyrun Öztürk Yılmaz son günlerde Suriye kriziyle ilgi ne demiş sonuç ne çıkmış.

Habertürk Türkiye’nin nabzı programı.İdlib operasyonu…

Yılmaz, programda İdlib operasyonunda Türkiye’yi bekleyen tehlikeleri birbiri ardına sıralıyor.Ortaya koyduğu görüş bakın nasıl doğru çıkıyor.Türkiye’nin (İdlib) kontrol altında tuttuğu bölgeden Rus üssüne saldırı yapılarak Türkiye Rusya’yla karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor.Yılmaz bunu programda net bir şekilde dile getirmişti.Programa katılan diğer katıcımcılar ise Yılmaz’a karşı çıkmışlardı.

www.youtube.com/watch?v=817Oj0FSO8c

Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge Programı…

Öztürk Yılmaz programın başında BM Güvenlik Konseyi kararının program sırasında çıkacağını kararında iki seçenekten biri olacağını belirtmişti.Program sonunda Ahmet Hakan BM Güvenlik Konseyi kararının çıktığını belirterek okumuş ve söz konusu karar Yılmaz’ın program başında belirtiği gibi çıkmıştı.