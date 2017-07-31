Türkiye’nin AB Serüveni Başladı (31 Temmuz 1959)

Adnan Menderes Başkanlığında ki Demokrat Parti hükümeti 31 Temmuz 1959 tarihinde şimdi ki AB, o zamanki AET’ye üyelik için başvurdu. Başvuru o yılın eylül ayında AET tarafından kabul edildi. Böylece Türkiye’nin AB serüveni başladı

Türkiye’nin AB serüveni nasıl başladı ?

Önceleri AET daha sonra AT ve son olarak AB adını alan birlik Türkiye’ye tam üyelik hedefi için adaylık statüsünü vermekten uzun süre kaçındı, kendi içinde sıkıntılar yaşadı.

II.Dünya savaşı sonrasında Fransa,Almanya,Belçika,İtalya,Hollanda ve Lüksemburg Avrupa Kömür Çelik Teşkilatını kurarak Avrupa’da ekonomik entegrasyonu sağlamak için önemli bir adım atmıştı. Bu altı ülke daha sonra 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğunu kurarak Avrupa Birliğine giden yolda önemli bir gelişme sağladılar. AET’nin hedefi Avrupa halkları arasında kurulacak birliğin temelini atmak, ticari engelleri kaldırmak olarak ortaya kondu.

Bu dönemde Türkiye ise Avrupa’da oluşacak olan bu birliğin dışında kalmak istememiş kurulacak olan bu birliğin içerisinde olmayı ekonomik ve siyasi açıdan gerekli görmüştü. Bu amaçla Türkiye 31 Temmuz 1959 tarihinde birliğin kuruluş antlaşması olan Roma antlaşmasının 237.maddesine göre müracaat etti. Bu madde AET’ye tam üyelik hedefi ile başvuracak ülkelerin şartlarını belirlemekteydi. Türkiye bu müracaatta bulunmasına rağmen birliğe dâhil olmanın uzun vadede gerçekleşmesini öngörmekteydi. Ancak yapılan tam üyelik başvurusu reddedildi. Gerekçe ise Türkiye’nin kalkınmasının yeterli olmadığı üyeliğin gerekliliklerini yerine getirebilecek bir ekonomik yapıda olmamasıydı. Ancak üyelik talebi reddedilirken tam üyelik koşullarını sağlayabilecek konuma gelene kadar bir ortaklık antlaşması önerilmiştir.

Bu gelişmeler üzerine Türkiye aynı antlaşmanın 238.maddesine göre yeniden bir başvuruda bulundu. Ancak bu madde tam üyelik başvurusunda bulunacak ülkeleri değil, AET’nin kendi dışındaki ülkeler ile kuracağı ekonomik ilişkileri düzenleyen bir madde idi. Kısacası AET daha o tarihlerde Türkiye ile tam üyelik görüşmelerine başlamaktan kaçınmıştı. Türkiye ise Avrupa ülkeleri ile ekonomik ilişkileri geliştirmek amacı ile bu durumu kabul etmek zorunda kalmıştı. Türkiye ile AET arasında yapılan görüşmelerin ardından 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara antlaşması imzalanmış, 1 Aralık 1964 tarihinde ise yürürlüğe girmiştir.

Yapılan ortaklık antlaşmanın hedefi Türkiye ile AET ülkeleri arasında sıkı bağlar kurmak, ekonomik işbirliğini sağlamaktı. Bu antlaşmada hedef Gümrük birliği olarak belirlendi. Bunun için 5 yıl hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve son dönem olarak yani gümrük birliğine dahil olma şeklinde bir takvimi hazırlandı. Hazırlanan takvim aşamalı olarak uygulandı. 1995 yılına gelindiğinde ise geçiş dönemi sona ermiş Gümrük Birliğinin sağlanmasına sıra geldi. Bu çerçevede 5 Mart 1995’te Gümrük Birliği antlaşması imzalandı ve 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girdi. Böylece Türkiye AB ile ekonomik entegrasyonu sağlamış oldu.

Bu süreç içerisinde Türkiye 1987 yılında Avrupa Topluluğu ismini almış olan birliğe tam üyelik başvurusunda bulunda bulundu. Ancak bu talep AT tarafından daha sonraki genişleme süreçlerinde dikkate alınmak üzere reddedildi ve Türkiye’nin adaylığı kabul edilmedi. Önceleri AET daha sonra AT ve son olarak AB adını alan birlik Türkiye’ye tam üyelik hedefi için adaylık statüsünü vermekten uzun süre kaçındı, kendi içinde sıkıntılar yaşadı. Bu durum Türkiye-AB ilişkilerinde sık sık gerginliğe sebep oldu. Bu gerginlik 1997 yılındaki Lüksemburg zirvesinde ise iplerin kopmasına sebep oldu. Tam üyelik için başvurmuş olan Türkiye’nin adaylığı tekrar kabul edilmedi. Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye’nin birlikte yerinin olmadığını ekonomik ve siyasi gerekçeler öne sürerek bir kez daha reddettiler. Bu gelişme üzerine Türkiye AB ile siyasi ilişkilerini dondurdu. Böylece 1959 yılında başlamış olan süreç durmuş oldu. Ancak 2 yıl sonra Helsinki’de yapılan AB Zirvesinde Türkiye’nin başvurusu tekrar değerlendirildi. Bu kez ise Türkiye’ye adaylık statüsü verildi. Böylece 1959 yılında 237.madde üzerinden başlayan ancak daha sonra yanlış bir mecra üzerinden ( 238.madde ) yürüyen Türkiye AB ilişkileri doğru rayına oturmuş oldu. Türkiye-AB ilişkileri tam üyelik çerçevesinde resmen başlamış oldu.

Ömer Aymalı- dunyabulteni.net