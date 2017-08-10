Türkiye’den Yunanistan’a sert Kıbrıs yanıtı…”Açıklamada yer alan, her türlü dayanaktan yoksun ve gerçek dışı iddiaları esefle kınıyoruz”

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) sağladığı desteğe ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8 Ağustos’ta Erenköy Direnişi’nin 53’üncü yıl dönümünün KKTC’de anıldığı belirtilerek, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamaların “talihsiz” olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türkü’nün 1964 yılında Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan’ın ortak Enosis emellerine ve etnik temizlik girişimlerine karşı verdiği bu cesur ve onurlu mücadeleye anavatan ve garantör Türkiye tarafından sağlanan desteğe ilişkin olarak söz konusu Yunan açıklamasında yer alan, her türlü dayanaktan yoksun ve gerçek dışı iddiaları esefle kınıyoruz.

Rum-Yunan ikilisi Kıbrıs Adası’ndan Türkleri etnik temizlik uygulayarak ihraç etmek amacıyla, uzun yıllar boyunca her türlü korku ve şiddet yöntemine başvurmuştur. Yapılan açıklama da herhalde bundan dolayı duydukları suçluluk duygusundan kaynaklanmaktadır.”

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması için:

Yunanistan Dışişleri’nden Erenköy Direnişi’yle ilgili açıklama: “İnsanlığa hakaret”

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Türkiye’ye dönük ithamlarda bulunulurken, şu ifadelere yer verildi:

“‘Türk Hava Kuvvetleri tarafından Tillyria Yarımadası’na napalm bombalarının atılmasının 53. yıl dönümü dolayısıyla Sayın Akıncı da dahil olmak üzere Kıbrıs Türk liderliğinin sevinci karşısında şaşkına döndük. Bu, gezegenimizin tarihinde, kullanımı yasaklanmış silahların ilk kullanımıydı. Günümüzde, bütün gezegen, savaş ve bu tür düşmanca eylemlerin kurbanlarından oluştuğundn, bu tür kutlamalara katılmak ve bunların bir parçası olmak, uluslararası hukuka, yaşanmışlıklara ve bir bütün olarak insanlığa hakaret etmektir”.

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