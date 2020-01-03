Türkiye’den EastMed anlaşmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Yunanistan, İsrail ve

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin EastMed doğal gaz boru hattının yapımını öngören prensip

anlaşmasını imzalamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Yunanistan, İsrail ve

Kıbrıs Cumhuriyeti arasında uzun süredir yapımı ile ilgili görüşmelerin sürdüğü

ve Akdeniz’in doğusundaki doğalgaz yataklarından Avrupa’ya gaz sevk edecek olan

deniz altı doğal gaz boru hattının prensip anlaşmasının imzalanmasına tepki

gösterdi.

Hami Aksoy, EastMed projesine ilişkin anlaşmanın

imzalanmasıyla ilgili olarak “Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip

olan Türkiye’yi ve Kıbrıs Adası’nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara

sahip olan Kıbrıs Türklerini yok sayan hiçbir proje başarılı olamayacaktır. Bu

hususu bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getiriyoruz” dedi.

Aksoy sözlerine şöyle devam etti: “Doğu Akdeniz’de

bulunan doğal kaynakların değerlendirilmesinde ve ülkemiz dahil Avrupa’daki

tüketim pazarlarına iletilmesinde en ekonomik ve güvenli güzergah Türkiye’dir.

Buna rağmen hem bize hem Kıbrıs Türklerine iş birliği kapılarının kapatılması,

aslında bazı ülkelerin iş birliği yerine kısır siyasi hesaplar peşinde

koştuğunun açık göstergesidir. Bu tür kirli hesapların geçmişte olduğu gibi

gelecekte de tutmayacağını proje sahiplerine hatırlatırız.”

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, İsrail Başbakanı

Benyamin Netanyahu ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades’in

katılımı ile bugün imzalanan anlaşmanın ardından bir sonraki adımın, boru

hattının yapımı için özel şirketlere yönelik ihale aşaması olacağı bildirildi.

Denizin yer yer üç bin metre altından geçmesi tasarlanan

EastMed boru hattının yaklaşık iki bin kilometre uzunluğunda olması

planlanıyor.

2025 yılından itibaren İsrail doğal gazını Avrupa’ya

taşıması düşünülen hattın en az altı milyar euroya mal olacağı tahmin ediliyor.

EastMed boru hattı şu anki planlara göre İsrail’den Kıbrıs’ın güneyine, oradan

Girit Adası‘na ve Girit’ten Yunanistan ana karasına ulaşacak. Bu yolla

Yunanistan’a ulaşan doğal gazın da, Poseidon boru hattı ile İtalya’ya taşınması

hedefleniyor. Hattın Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacağı

belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB), Avrupa’nın Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltacağı gerekçesi ile EastMed’in yapımına destek veriyor.

Dw