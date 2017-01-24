Türkiye’den AB için 3 adım

Hükümet, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’nin demokrasi karnesinde seviye düşürerek 1990’lı yıllarda olduğu gibi ‘izleme süreci’ne almasını önlemek için harekete geçti. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) bu yöndeki kararını önlemek için ‘gözaltı süreleri, avukatla görüşme ve iç hukuk yollarının kullanılması’ başlıklarında çalışma yapıldı.

AB için 3 adım

AKPM’nin 26 Ocak günü Türkiye’yi ‘izleme sonrası diyalog sürecinden’ ‘izleme sürecine’ almayı tartışması beklenirken, Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan çalışma istedi. Güvenlik zafiyeti yaratmayacak şekilde yapılan çalışmada, FETÖ ile mücadele ve OHAL kararı nedeniyle ‘gözaltı süresinin 30 güne çıkarılması, gözaltında ilk 5 gün avukatla görüştürülmeme ve kanun hükmünde kararname (KHK) uygulamalarına itirazda iç hukuk yollarının kapalı olması’ ele alındı.

ERDOĞAN KARAR VERECEK

Bakanlığın, gözaltı sürelerinin bireysel suçlarda 7, örgütlü suçlarda 14 gün olmasıyla ilgili çalışma yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınanların avukatlarıyla görüşmelerine imkân sağlanması ve itirazlara iç hukuk yollarının açılması da çalışmanın diğer başlıklarını oluşturdu. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) itirazlara bakmasının sağlanması bekleniyor.

Bu düzenlemelerin, hazırlıkları süren son kanun hükmünde kararnamenin içinde olup olmayacağına, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak toplantıda karar verilecek.

GİDİP ANLATACAĞIM

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye Delegasyonu Başkanı Talip Küçükcan Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, bu hafta Strasbourg’da yapılacak AKPM toplantısı öncesine yetiştirilmeye çalışıldığını belirtti. Küçükcan şunları söyledi:

“Divanda heyet başkanı adına Türkiye’de yaşananları ben anlatacağım. Bir KHK yayınlanarak bazı olumlu gelişmeler olması söz konusu. Avrupa Konseyi’nin eleştirilerine konu olan birkaç husus vardı. 15 Temmuz sonrası görevden almalarla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) müracaatlar oldu. AYM bunlara bakacak mı bakmayacak mı; iç hukukla ilgili bir belirsizlik konusu. Adalet Bakanlığı, iç hukuku işletmeye yönelik bir formül üzerinde çalışıyor. Konseydeki toplantıdan önce yeni KHK çıkmasını öngörüyoruz.”

Hürriyet