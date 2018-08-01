Türkiye’deki gazetelerin tirajı %38 azaldı.Digital medya büyüyor!

Son 5 yılda Türkiye’deki günlük ulusal gazetelerin toplam tirajı %38 azaldı. Gazetelere kıyasla her gün 33 kat daha fazla habere yer veren online haber siteleri yükselirken, basılı mecralardaki düşüş devam ediyor.

Medya takip merkezleri ve haber ajanslarının verilerini harmanlayan Türkiye’nin ilk online PR ajansı BültenGönder.in’in paylaştığı verilere göre; Türkiye’de 2013 yılının Haziran ayında 4,9 milyon olan günlük ulusal gazetelerin toplam tirajı %38 azalarak Temmuz 2018’de 2,8 milyon seviyelerine kadar geriledi. Son olarak Habertürk gazetesinin de kapanmasıyla yaşanan sert düşüşte, dijital mecraların hızlı yükselişi de büyük bir role sahip. Dijital yayınlar, basılı mecraların reklam pastasından kaybettiği payı da dolduruyor.

BültenGönder.in’in, Deep Haber Dijital Medya Takip Merkezi’nden aldığı verilerle, basılı haber sayılarını kıyaslaması sonucunda ortaya çıkan analize göre, online haber sitelerinde ortalama olarak her gün gazetelere kıyasla 33 kat daha fazla haber yer alıyor. Basın İlan Kurumu kayıtlarına göre, Türkiye’de günlük yayınlanan 41 ulusal gazetede her gün yaklaşık 4.500 haber yer alırken, Türkiye’de 17 bin’den fazla haber sitesine 150 bin’den fazla yeni haber giriliyor.

Türkiye’de 100 kişiye 4 gazete düşüyor.

Türkiye, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç ve Singapur’un günlük gazete tirajlarını inceleyen BültenGönder.in, ülke nüfuslarına göre kişi başına düşen gazete sayısını da mercek altına aldı. Her 100 kişiye ülkemizde 4 gazete düşerken, Japonya’da 55, İsveç’te 37, Almanya’da 26, Singapur’da 20, Fransa’da 13, İngiltere’de 12 gazete düşüyor. Gazete tirajlarında son yıllarda yaşanan büyük düşüşler yalnızca Türkiye’de görülmüyor. Okunma oranları %12’ye kadar gerileyen İngiltere ve Fransa’daki gazeteler, okuyucularını promosyon kampanyalarıyla elinde tutmaya çalışıyor.

Dijital reklamlar 4 kat büyürken, ilanlar yarı yarıya azaldı.

Teknolojik gelişmelerle beraber değişen dünyada, basının içindeki dengeler de giderek daha hızlı değişiyor. Reklamcılar Derneği’nin Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre, 2009 yılında reklam mecraları arasında %27’lik bir paya sahip olan ilanlar, bugün %12’lere kadar gerileyerek büyük bir düşüş yaşadı. 2009 yılında %6,6’lık payıyla açık hava reklamlarının da gerisinde, 4. sırada yer alan dijital reklamlar ise %25,9’luk payla TV’den sonraki 2. büyük mecra konumuna geldi. Türkiye’deki dijital medya yatırımları ise son 3 yılda %75 artış gösterdi.

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GAZETE VE DERGİ SAYILARI HER GEÇEN GÜN AZALIYOR

Gazete ve dergi sayıları her geçen gün düşüş gösterirken, geçen yıl 2016 yılına oranla yüzde 2,3 azalarak 6 bin 124’e düştüğü saptandı. Gazetelerinyüzde 88,3’ü siyasi/haber/güncel, yüzde 2’si sektörel/mesleki, yüzde 1,9’u ise yerel yönetim içerikli yayınlar yaptı.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, yazılı medya istatistiklerine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, gazete ve dergi sayısının her geçen gün azaldığı görüldü.2015 yılında 6 bin 802 olan gazete ve dergi sayısının 2016 yılında 6 bin 265’e 2017 yılında ise 6 bin 124’e düştüğü gözlendi. Geçen yıl yayımlanan yayınların ise yüzde 59,6’sını dergilerin oluşturduğu saptandı.

YAZILI MEDYA TİRAJLARIDA DÜŞÜYOR

Elde edilen veriler neticesinde gazete ve dergi sayılarının her geçen gün azaldığı görülürken, buna paralel olarak gazete ve dergi tirajlarının da düştüğü görüldü. 2016 yılına oranla 2017 yılında düşen tiraj oranı ise 2,6 olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, 2017 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 661 milyon 102 bin 580 olurken, bunun yüzde93,9’unu gazetelerin oluşturduğu kaydedildi. Geçen yıl yayımlanan gazetelerin de yüzde 90,8’inin yerel yayın yaptığı anlaşılırken, sadece yüzde 7,1’inin ulusal boyutta olması dikkat çekti. Dergilerin ise yüzde 33,7’si yerel iken, yüzde 61,2’sinin ulusal boyutta olduğu belirlendi. Gazete ve dergilerin yayımlanma aralıkları incelendiğinde de; gazetelerin yüzde 30,4’ünün haftalık, yüzde 26’sının haftada 2 ila 6 gün arası, yüzde 15,7’sinin ise aylık olarak yayımlandığı görüldü. Dergiler de ise bu dağılım; yüzde 24,8 aylık, yüzde 22,1 üç aylık, yüzde 16,2 de altı aylık şeklinde gerçekleşti. Raporda, Basın İlan Kurumu’nun verilerine de yer verilirken, 2017 yılında resmi ilan ve reklama yapılan ödemelerin yüzde 4,5 arttığı saptandı.

EN ÇOK KONUŞULANLAR

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya araştırmasında, ekonomi ve siyasetin en çok konuşulan başlıklar olduğu saptanırken, 2017 yılında bu başlıklarda 1 milyona yakın haber içeriğinin üretildiği görüldü. Ekonomi ve siyasetin ardından en çok konuşulan bir diğer başlık 652 bin 985 haberle spor oldu; magazin ise 26 bin 524 haberle konuşuldu.