‘Türkiye’de 5 Milyon 74 bin 908 Yabancı Bulunuyor’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de 5 milyon 74 bin

908 yabancı bulunduğunu açıklayarak, “2019 yılında 373 bin 468 düzensiz göçmen

yakalandı, son 3 yılda toplam 171 bin 967 kişi ülkelerine gönderildi. 12

Temmuz’dan bu yana İstanbul’da 46 binden fazla kaçak göçmen yakalandı”

bilgisini verdi.

Soylu, TBMM İçişleri Komisyonu’nda “Türkiye’de Göç Yönetimi”

sunumuyla son istatistikleri paylaştı. Türkiye’nin göçmenler için geçiş ülkesi

konumunu korumakla birlikte hedef ülke haline de geldiğini söyleyen Soylu,

“gizli belge” iddiasıyla kamuoyuna yansımış olan “Uyum Strateji Belgesi ve

Ulusal Eylem Planı”nın ise iddia edildiği gibi gizli olmadığını ve

Suriyeliler’le ilgili özel olarak hazırlanmadığını anlattı.

Soylu’nun sunumunda paylaştığı Türkiye’deki yabancılarla

ilgili detaylı bilgilere göre; Türkiye’de toplam 5 milyon 74 bin 908 yabancı

bulunuyor.

Türkiye’de 2019 yılında 373 bin 468 düzensiz yani yasa dışı

göçmen yakalandı.

Son 3 yılda toplam 171 bin 967 yabancı ise Türkiye

tarafından ülkelerine gönderildi. İstanbul Valiliği’nin geçici ikamet kaydı

İstanbul’da olmayan Suriyeliler’i de kayıtlı oldukları illere geri göndermeyi

kapsayan uygulamasıyla 190 bin kişi İstanbul dışına gönderildi.

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