Düşünce kuruluşu Freedom House (Özgürlük Evi), dünya

genelinde internet özgürlüğünü değerlendirdiği ”İnternette Özgürlük 2019”

raporunu yayınladı. ”Sosyal Medya Krizi” başlığını taşıyan rapor, bir zamanlar

“insanları özgürleştirecek teknoloji” gözüyle bakılan sosyal medyanın bir

gözetim ve seçim manipülasyonu aracı haline geldiğini kaydediyor. Raporda

Türkiye geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “özgür olmayan ülkeler” arasında yar

alıyor.

Dokuzuncusu yayınlanan rapor, Haziran 2018 ve Mayıs 2019

tarihleri arasında 65 ülkeyi internet özgürlüğü açısından mercek altına alıyor.

Dünyadaki internet kullanıcılarının yüzde 87’sini kapsayan rapora göre:

– İnternet özgürlüğü, küresel çapta hızla yayılan dijital

otoriterlik aygıt ve taktikleriyle giderek daha büyük tehdit altına giriyor.

– Baskıcı rejimler ve otoriter emellere sahip seçilmiş

iktidarlar, denetimden uzak olan sosyal medya platformlarını istismar ederek bu

alanları siyasi çarpıtma ve toplumsal kontrol aracı olarak kullanıyor.

– Sosyal medya, toplumsal tartışma ve iletişim sağlamak için

zaman zaman eşit ve adil bir ortam oluştursa da artık ibre, tehlikeli bir

şekilde özgürlüklerin kısıtlanmasına doğru kayıyor.

– Vatandaşlarının internet üzerindeki faaliyetlerini

gözetleyen hükümetlerin sayısının şaşkınlık verecek ölçüde artıyor bu da

küresel internet özgürlüğünün dokuz yıldır ard arda kısıtlanması anlamına

geliyor.

Türkiye yine “özgür olmayan ülkeler” arasında

Freedom House’un İnternette Özgürlük 2019 raporu, farklı

siyasi sistemlerde internet özgürlüğünü yansıtacak şekilde değerlendirme altına

aldığı 65 ülkeyi Özgür, Yarı Özgür ve Özgür Olmayan şeklinde üç ayrı kategoride

sınıflandırıyor.

İnternete erişimin önündeki engeller, internette paylaşılan

içeriğin kısıtlanması ve internet kullanıcılarının haklarının ihlali şeklinde

üç alanda yapılan değerlendirmeye göre yüz puan üzerinden 37 puan alan Türkiye,

bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Özgür Olmayan Ülkeler kategorisinde yer alıyor.

Bu kategoride olan diğer ülkeler Azerbaycan, Myanmar, Belarus, Tayland,

Kazakistan, Rusya, Venezuela, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır,

Pakistan, Suudi Arabistan, Özbekistan, Sudan, Vietnam, Küba, Suriye, İran ve

Çin. Listenin Özgür Ülkeler kategorisinin en başındaysa yüz üzerinden 95 puanla

İzlanda yer alıyor. İzlanda’yı sırayla Estonya, Kanada, Almanya, Avustralya,

İngiltere, Amerika, Ermenistan, Fransa, Gürcistan, İtalya, Japonya, Arjantin,

Macaristan ve Güney Afrika izliyor.

Rapora göre Yarı Özgür ülkeler grubunda sırayla Kenya,

Kolombiya, Filipinler, Angola, Brezilya, Nijerya, Güney Kore, Tunus, Ekvador,

Kırgızistan, Meksika, Zambiya, Malavi, Malezya, Singapur, Uganda, Ukrayna,

Hindistan, Fas, Lübnan, Endonezya, Libya, Sri Lanka, Ürdün, Bangladeş,

Kamboçya, Zimbabve ve Ruanda yer alıyor.

Türkiye; Avrupa kıtasında değerlendirme altına alınan

İzlanda, Estonya, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya arasında Özgür Olmayan

Ülke kategorisinde yer alan tek ülke olarak dikkat çekiyor. Rapor, 24 Haziran

2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bazı internet kullanıcılarının

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sosyal medyada aşağıladıkları gerekçesiyle

tutuklanmasının, seçim dönemlerinde internette ifade özgürlüğünün kısıtlanması

anlamına gelmesine örnek gösteriyor. Rapora göre Türkiye’nin internet

özgürlüğünün olmadığı ülkeler kategorisinde bulunmasına yol açan etkenler

arasında internette siyasi, sosyal ya da dini içeriklerin engellenmesi, hükümet

yanlısı yorumcuların internet üzerinde yürütülen tartışmaları manipüle etmesi,

bilişim ve iletişim teknolojileri kullanıcılarının ya da blogcuların

tutuklanması, hapse atılması ya da paylaştıkları siyasi veya sosyal içerikler

nedeniyle uzun süre gözaltında tutulması ve muhaliflere ya da insan hakları

kuruluşlarına karşı teknik saldırılarda bulunulması yer alıyor.

Sosyal medyanın ısrarında baskıcı ülkeler kadar Amerika da

suçlu

Dünyada 3 milyar 800 milyon insanın internete erişimi

olduğunu kaydeden Freedom House raporu, bu insanların yüzde 71’inin, internet

kullanıcılarının siyasi, sosyal ya da dini konularda internette yaptıkları

paylaşımlar nedeniyle tutuklandığı ülkelerde yaşadığını vurguluyor.

Sosyal medyanın vatandaşlara, sivil toplum örgütlerine ve

gazetecilere ya çok az maliyetle ya da ücretsiz olarak geniş kitlelere ulaşma

imkanı tanıdığını hatırlatan rapor, madalyonun öteki yüzündeyse sosyal medya

platformlarının iç ya da dış aktörlere zararlı “etki operasyonları” yürütmeleri

için son derece ucuz ve elverişli bir ortam sunduğunun altını çiziyor.

Raporda, “Seçim dönemlerinde dezenformasyon ve propaganda

aracı olarak kullanılan sosyal medya platformları, aynı zamanda ülkelerin

nüfusu hakkında dev ölçülerde veri toplamasına ve bu verileri analiz etmesine

de olanak tanıyor. Bu da kitlesel gözetimi sadece dünyanın önde gelen birkaç

istihbarat örgütünün işi olmaktan çıkarıp birçok ülkenin bunun çok daha ucuza

yapmasını sağlıyor” görüşü yer alıyor.

Rapora göre Çin ve Rusya gibi otoriter güçler, teknolojinin

insan haklarının güçlendirilmesini sağlamayı büyük ölçüde engellerken bu

platformların anti-demokratik güçler tarafından istismar edilmesinde dünyanın

önde gelen sosyal medya platformlarının merkezi olan Amerika’nın ihmalkarlığı,

kritik rol oynuyor.

Gerek Silikon Vadisi’ne yönelik ”Bırakınız yapsınlar”

şeklindeki yaklaşım, gerekse internetin demokrasinin teşvik edilmesinde rol

oynayacağı şeklindeli saf inanç, rapora göre internet özgürlüğü konusunda

önemli bir gerçekle yüzleşme gerekliliğini ortaya koyuyor.

Rapora göre bu gerçek, internet özgürlüğünün geleceğinin

sosyal medyayı onarma becerisine bağlı olması. Biyometri, yapay zeka ve beşinci

nesil mobil ağlar gibi hızla gelişmekte olan yeni teknolojiler, bir yandan

insanlığın ilerlemesi için yeni fırsatlar sunarken diğer yandan internetin bir

baskı aracı olarak kullanılmamasından emin olmak için demokratik özgürlüklerin

sağlam bir şekilde korunmasını gerektiriyor. Rapora göre kişisel mahremiyet,

ifade özgürlüğü ve demokratik yönetimin geleceğini, sosyal medyaya ilişkin

olarak bugün alınacak kararlar belirleyecek.

Voa