Türkiye, OECD içinde geri dönüşümlü atık payı olarak sonuncu (english) Reviewed by Momizat on . The Spectator Index Recycled waste as share of total waste, 2013 Germany: 65% S Korea: 59% UK: 43% Italy: 41% France: 38% US: 35% Japan: 19% Turkey: 1% (OECD) The Spectator Index Recycled waste as share of total waste, 2013 Germany: 65% S Korea: 59% UK: 43% Italy: 41% France: 38% US: 35% Japan: 19% Turkey: 1% (OECD) Rating: 0
Buradasınız: AB Haber » Haberler » Türkiye, OECD içinde geri dönüşümlü atık payı olarak sonuncu (english)

Türkiye, OECD içinde geri dönüşümlü atık payı olarak sonuncu (english)

Haber Tarihi:: 22 Ağustos 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

The Spectator Index

Recycled waste as share of total waste, 2013

Germany: 65%

S Korea: 59%

UK: 43%

Italy: 41%

France: 38%

US: 35%

Japan: 19%

Turkey: 1%

(OECD)

Share

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

Scroll to top