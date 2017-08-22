Türkiye, OECD içinde geri dönüşümlü atık payı olarak sonuncu (english)
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The Spectator Index Recycled waste as share of total waste, 2013 Germany: 65% S Korea: 59% UK: 43% Italy: 41% France: 38% US: 35% Japan: 19% Turkey: 1% (OECD)The Spectator Index Recycled waste as share of total waste, 2013 Germany: 65% S Korea: 59% UK: 43% Italy: 41% France: 38% US: 35% Japan: 19% Turkey: 1% (OECD)
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Türkiye, OECD içinde geri dönüşümlü atık payı olarak sonuncu (english)