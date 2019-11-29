Türkiye-NATO ilişkileri neden gerildi, zirve öncesi çözüm bulunacak mı?
NATO’nun kuruluşunun 70. yılının kutlanacağı Londra
Zirvesi’ne günler kala Türkiye’nin Baltık devletleri ve Polonya için hazırlanan
Savunma Planı’na onay vermediğinin ortaya çıkması ittifak içinde yeni bir gerilim
kaynağı oldu. Ankara, bu kararı, YPG’nin tehdit olarak tanımlandığı Türkiye
Savunma Planı belgesinin yayımlanmasına, ABD’nin de aralarında olduğu 8
müttefikin izin vermemesi üzerine aldı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sorunun daha da
büyümeden çözülmesi ve zaten zorlu geçmesi olası Londra Zirvesi’ni
gölgelememesi için yoğun bir diplomatik trafik yürütüyor.
3-4 Aralık tarihlerinde yapılacak zirveye, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Zirve; ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris
Johnson dahil çok sayıda lideri bir araya getirecek.
Macron’un NATO’nun “beyin ölümünün”
gerçekleştiğine ilişkin değerlendirmesi, Trump’ın her fırsatta külfet paylaşımı
açısından Avrupalı müttefikleri sert şekilde eleştirmesi, zirve sırasında
gündeme gelecek genel içerikli tartışmalar arasında gösteriliyor.
Ancak Brüksel’den son gelen bir haber, merkezinde
Türkiye’nin olduğu yeni bir NATO içi gerilimi gündeme taşıdı. Habere göre
Türkiye, NATO’nun artan Rusya tehdidine karşı Baltık devletleri ve Polonya’nın
korunmasına ilişkin hazırladığı Savunma Planı’nın yayımlanmasını bloke etti.
Gerekçe olarak ise Türkiye için hazırlanan ve güney
sınırlarından kaynaklanabilecek tehditleri içeren NATO Savunma Planı’nın
ABD’nin de aralarında olduğu 8 müttefik ülkenin itirazı nedeniyle
yayımlanmaması gösterildi.
ABD’nin itirazının nedeni Türkiye için hazırlanan planda
YPG/PYD’nin de tehdit olarak tanımlanması. ABD’nin yanı sıra Fransa ve Almanya
gibi ülkeler, IŞİD ile mücadele konusunda işbirliği yaptıkları YPG/PYD’nin
tehdit olarak NATO belgesine girmesinin hem hukuki hem de siyasi sonuçlar
doğurabileceği kaygısını taşıyorlar.
YPG/PYD’nin NATO sınırlarını tehdit eden bir terör kaynağı olarak
ittifak tarafından kabul edilmesinin Suriye’nin doğusunda askeri varlığı
bulunan ve söz konusu grupla işbirliği yapan ABD açısından ciddi bir sorun
oluşturabileceği değerlendirmesi yapılıyor.
NATO kaynakları, aslında her iki savunma planının da NATO Konseyi’nde daha önce onaylandığını ancak yayımlanması sürecinin mevcut itirazlar nedeniyle geciktirildiğinin altını çiziyorlar. Ayrıca, bu belgelerin yayımlanmamasının NATO’nun kolektif savunmasında bir zafiyet yaratmayacağını ancak ittifak için en önemli kavramlardan olan dayanışma ve birliktelik açısından önemli bir sıkıntı unsuru oluşturacağını kaydediyorlar.
www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50586207