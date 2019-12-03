Türkiye Mülteciler Konusunda Avrupa’yı İkna Edecek mi?

Londra’daki NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın

Fransa, İngiltere ve Almanya liderleriyle görüşmelerinde Suriye ve mülteciler

bir numaralı gündem maddesi.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya

Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a net bir mesaj

vermeye kararlı.

Türkiye’nin eski Erbil Konsolosu Aydın Selcen, ”Erdoğan

talepleri konusunda oldukça net. Avrupalılar’ın daha fazla çaba sarfetmesini

istiyor. Haklı bir gerekçesi var,” diyor.

Selcen, ”Türkiye 3 buçuk ila 4 milyon Suriyeli misafir

ediyor. Bunun Avrupalılar’ın zayıf noktası olduğu doğru. Avrupalılar’ın

önceliğiyse göçü durdurmak, hatta tersine çevirmek,” diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göre Türkiye’nin Ekim ayında

düzenlediği Suriyeli Kürtler’e yönelik operasyonu, iki milyon Suriyeli

mülteciyi Türk güçlerin ele geçirdiği bölgelere gönderme fırsatı sağlıyor.

Türk güçleri, Suriyeli milislerin de yardımıyla Erdoğan’ın

Suriye’de ”güvenli bölge” olarak adlandırdığı bir alan yarattı. Erdoğan, Suriyeliler’in

ülkelerine geri dönmesi için bu bölgede yüzbinlerce yeni konut inşa edileceğini

söylüyor.

Ankara, projenin maliyetinin 27 milyar dolar civarında

olmasını planlıyor. Erdoğan, bu amaca ulaşmak için Avrupa’nın kilit rol

oynayacağını düşünüyor.

Kadir Has Üniversitesi’nden Profesör Serhat Güvenç, ”Türkiye

bu kadar iddialı bir konut projesini hayata geçirmek için gereken mali

kaynaklara sahip değil. Diğer Avrupa ülkelerini de dahil etmek bu projenin

meşruluğunu güçlendirecek. Meselenin hem siyasi hem de mali boyutu var,” diyor.

Ancak uzmanlar planı hayata geçirmek için Avrupa’nın da

desteğini garanti altına almak isteyen Erdoğan’ın işinin zor olduğu görüşünde.

Aydın Selcen, bu konuda, ”Avrupalılar, bu hamleyi

Suriye’deki kırılgan istikrarı bozabilecek nitelikte olduğunu açıkça söyledi.

Yeniden yapılanma girişiminde yer almayacaklarını belirttiler. Türkiye’de

yaşayan Suriyeli mültecilerin Suriye’nin kuzeyinde oluşturulan bu bölgeye zorla

gönderilmesini yasadışı bir girişim olarak kabul ediyorlar,” diyor.

Avrupalı siyasetçiler Ankara’yı ayrıca Kürt bölgelerine

Araplar’ı yerleştirerek bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışmakla da

suçluyor. Ankara, bu suçlamayı reddediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Türkiye’nin

terörist olarak kabul ettiği Kürt gruplara yönelik askeri operasyonunu sert bir

dille eleştirmişti.

Macron’un geçtiğimiz ay Kürt milislerin liderlerini

ağırlaması, Ankara’yı öfkelendirmişti.

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