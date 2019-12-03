Türkiye Mülteciler Konusunda Avrupa’yı İkna Edecek mi?
Londra’daki NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
Fransa, İngiltere ve Almanya liderleriyle görüşmelerinde Suriye ve mülteciler
bir numaralı gündem maddesi.
Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya
Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a net bir mesaj
vermeye kararlı.
Türkiye’nin eski Erbil Konsolosu Aydın Selcen, ”Erdoğan
talepleri konusunda oldukça net. Avrupalılar’ın daha fazla çaba sarfetmesini
istiyor. Haklı bir gerekçesi var,” diyor.
Selcen, ”Türkiye 3 buçuk ila 4 milyon Suriyeli misafir
ediyor. Bunun Avrupalılar’ın zayıf noktası olduğu doğru. Avrupalılar’ın
önceliğiyse göçü durdurmak, hatta tersine çevirmek,” diyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göre Türkiye’nin Ekim ayında
düzenlediği Suriyeli Kürtler’e yönelik operasyonu, iki milyon Suriyeli
mülteciyi Türk güçlerin ele geçirdiği bölgelere gönderme fırsatı sağlıyor.
Türk güçleri, Suriyeli milislerin de yardımıyla Erdoğan’ın
Suriye’de ”güvenli bölge” olarak adlandırdığı bir alan yarattı. Erdoğan, Suriyeliler’in
ülkelerine geri dönmesi için bu bölgede yüzbinlerce yeni konut inşa edileceğini
söylüyor.
Ankara, projenin maliyetinin 27 milyar dolar civarında
olmasını planlıyor. Erdoğan, bu amaca ulaşmak için Avrupa’nın kilit rol
oynayacağını düşünüyor.
Kadir Has Üniversitesi’nden Profesör Serhat Güvenç, ”Türkiye
bu kadar iddialı bir konut projesini hayata geçirmek için gereken mali
kaynaklara sahip değil. Diğer Avrupa ülkelerini de dahil etmek bu projenin
meşruluğunu güçlendirecek. Meselenin hem siyasi hem de mali boyutu var,” diyor.
Ancak uzmanlar planı hayata geçirmek için Avrupa’nın da
desteğini garanti altına almak isteyen Erdoğan’ın işinin zor olduğu görüşünde.
Aydın Selcen, bu konuda, ”Avrupalılar, bu hamleyi
Suriye’deki kırılgan istikrarı bozabilecek nitelikte olduğunu açıkça söyledi.
Yeniden yapılanma girişiminde yer almayacaklarını belirttiler. Türkiye’de
yaşayan Suriyeli mültecilerin Suriye’nin kuzeyinde oluşturulan bu bölgeye zorla
gönderilmesini yasadışı bir girişim olarak kabul ediyorlar,” diyor.
Avrupalı siyasetçiler Ankara’yı ayrıca Kürt bölgelerine
Araplar’ı yerleştirerek bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışmakla da
suçluyor. Ankara, bu suçlamayı reddediyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Türkiye’nin
terörist olarak kabul ettiği Kürt gruplara yönelik askeri operasyonunu sert bir
dille eleştirmişti.
Macron’un geçtiğimiz ay Kürt milislerin liderlerini
ağırlaması, Ankara’yı öfkelendirmişti.
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