Türkiye-Güney Kıbrıs arasında Navtex ve Notam tartışmaları…

Türkiye’nin, Navtex ve Notam savaşında yeni tahrikler ileri götürdüğü iddia edildi.

Bunun “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” hidrokarbon araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu ileri süren Fileleftheros gazetesi, “Navtex’le Yeni Tahrikler- Türkiye Baf’ın Güneybatısına Denizaltı Cihazı Getiriyor” başlıklı manşet haberinde, Türkiye Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Antalya istasyonu tarafından dün arka arkaya iki Navtex yayımlandığını öne sürdü.

Gazete, Türkiye’nin, 818/17 ve 819/17 sayılı Navtex’lerle birlikte, Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) 6 ve 7’inci parseller içerisinde bulunan ve Baf’ın 30 deniz mili güneybatı mesafesinden başlayan geniş bir alanı bağladığını iddia etti.

“West Capella” sondaj gemisi tarafından gerçekleştirilen sondajla ilgili destek gemilerinin geçiş alanının sınırlarına ulaşan bu bölgenin “Barbaros gemisinin Kıbrıs MEB’i içerisindeki yasadışı faaliyetleriyle ilgili bağlanan bölgenin önemli bir kısmıyla kesiştiği” öne sürüldü.

Bahse konu deniz bölgesini bağlamadaki amacın, önümüzdeki Perşembe günü saat 9–11 saatleri arasında gerçek mermilerle tatbikatlar yapılması olduğunu ileri süren gazete, tam olarak aynı koordinatlar ve deniz bölgesiyle alakalı ikinci Navtex’le ise aynı gün saat 11.00–15.00 saatleri arasında deniz altı cihazı çekileceğini belirtti.

“F 494” isimli Türk firkateyninin de son günlerde aynı bölgeye geri döndüğünü ve “Onisiforos” hedefindeki sondajın başlamasının akabinde, belirli aralıklarla bölgede seyrettiğini de öne süren gazete, Barbaros araştırma gemisinin ise, sözde Rum MEB’i içerisindeki 1 ve 7 numaralı parsellerdeki yasadışı faaliyetlerini sürdürdüğünü iddia etti.

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