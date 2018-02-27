Türkiye, Girit ve Kıbrıs açıklarında Alman araştırma gemisine izin verdi

Akdeniz’de bilimsel araştırma yapan bir Alman gemisi, Girit ve Kıbrıs arasındaki bölüm için Türkiye’den izin istedi. Türkiye de Girit ve Kıbrıs arasındaki 580 kilometrelik alan için dün NAVTEX yayımlayarak Alman araştırma gemisine izin verdi.

Maria S. Merian gemisi tüm Akdeniz’de Hamburg Üniversitesi adına sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk (CTD) araştırması yapıyor. Ayrıca noktasal ölçümlerle su numuneleri alıyor. Meria S. Merian, Almanya’nın en ünlü deniz araştırma gemilerinden biri…

TÜRKİYE’DEN İZİN İSTEDİLER

Milliyet’in haberine göre; Doğu Akdeniz ve Ege’de bir süreden beri Türkiye-Yunanistan-Kıbrıs ekseninde yaşanan gerginlik sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Kıbrıs ve Yunanistan’ın sorumluluk alanında olan 580 km. uzunluğunda ve 25 kilometre genişliğinde (Baf, Kıbrıs açıklarından Girit açıklarına kadar) bölge için NAVTEX ilan etti. İlan bir Alman bilimsel araştırma gemisinin bölgede yapacağı araştırma için Türkiye’den izin istemesiyle gerçekleşti. İkinci bir NAVTEX ise Girit’in güneyinde 25 km. lik bir alanı için yayınlandı. NAVTEX’ler Antalya istasyonu aracılığıyla Maria S. Merian geminin deniz koruma alanında bilimsel araştırma yapabilmesi için ilan edildi.

ALMANYA’YA ŞİKÂYET ETMİŞLERDİ

Türkiye, Güney Kıbrıs’ın uluslararası hukuka aykırı olarak Doğu Akdeniz’de KKTC’nin münhasır ekonomik bölgesini de kapsayacak şekilde doğal gaz arama ruhsatları vermesine tepki göstermiş ve sondaj için bölgeye gelen bir İtalyan gemisi sondaj yapamadan geri dönmüştü. Yunanistan ve Güney Kıbrıs ise bu durumu başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere AB liderlerine şikâyet etmişti. Yunan ve Güney Kıbrıs basını Türkiye’nin bu iki NAVTEX ilanını Yunanistan ve Güney Kıbrıs liderlerinin birkaç gün önce 27 AB lideriyle yaptıkları görüşmelere cevap niteliğinde olduğunu yazdı.

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