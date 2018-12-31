Türkiye gıda sürdürülebilirliğinde 58’inci sırada

67 ülkedeki gıda ve beslenmeye ilişkin sorunları analiz eden araştırmaya göre, listenin birinci sırasına Fransa yerleşirken, Türkiye’nin 58’inci sırada yer aldığı görüldü.

Medya takip ve raporlama ajansıPRNet, gıda sürdürülebilirliğini konu alan araştırmayı inceledi. PRNet’in Gıda Sürdürülebilirliği Endeksi verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin gıda sürdürülebilirliği endeksinde 58’inci sıraya yerleştiği görüldü. Rapor, 67 ülkenin gıda kaybı ve atığı, sürdürülebilir tarım ve beslenme konuları ele alınarak hazırlandığı saptandı. Böylelikle 100 üzerinden puanlama ile hazırlanan raporda, Fransa’nın 76,1 puanla birinci sıraya yerleştiği görüldü. 58’inci sıraya yerleşen Türkiye’nin ise genel olarak 60 puan aldığı gözenirken, gıda kaybı ve atığında 48,2 puan, sürdürülebilir tarımda 68,3 puan, beslenmede ise 63,7 puan aldığı kaydedildi.

GIDA İSRAFI GÜNDEMDE

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında gıda başlığı altında 206 bin 873 haber çıkışı olurken, bu rakamın bir önceki yıl 241 bin 496 olduğu tespit edildi. Medyada yansıma bulan haberler içeriklerine göre değerlendirildiğinde ise, gıda başlığı altında israf ve zam haberlerinin birçok haberle konuşulduğu görüldü. Öte yandan israfın artmasının yanı sıra, dünyada obez nüfus ve açlık çeken kitlenin de artması dikkat çeken ayrıntılar arasında yer edindi.