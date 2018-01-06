Türkiye, Fransa’da Eurosam konsorsiyumu ile füze savunma sistemi anlaşması imzaladı

Türkiye, uzun menzilli hava ve füze savunma sisteminin gelişimi ve üretimi için Fransız-İtalyan konsorsiyumu Eurosam ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Eurosam’dan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa ziyaretinde imzalanan anlaşma, konsorsiyumun Aselsan ve Roketsan ile ortak çalışma yürütmesini öngörüyor.

Anlaşma iki liderin ortak basın toplantısında da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşmayla ilgili şunları söyledi:

“Tek tek ele aldığımızda bir NATO’da beraberiz. Bizim stratejik ortaklığımız da var. Bugün Eurosam ile anlaşmayı imzaladık, bu da çok önemli bir adım. İtalya’yı da içine alacak şekilde üçlü bir anlaşmanın adımını da atmış olduk. Bundan sonrası süratle yola çıkmak, üretimine geçmek.

“Hedef 20 milyar euro gibi bir ticaret hacmine ulaşabilmek. Fransa Türkiye el ele verdiği zaman yapılmayacak bir ticaret hacmine ulaşmak değildir, bunu başarabiliriz. Bütün mesele ilgili birimlerimizin dayanışma içerisinde atacakları adımdır.

“Tabi bir başka adım da özellikle THY ve Airbus arasındaki imza altına alışımız, bu da önem arz ediyor. Aselsan, Roketsan ve Eurosam konsorsiyumu olarak adımı atmış bulunuyoruz. Her iki ülke için hayırlı olsun.”

Konsorsiyum, İtalya-Fransa-Türkiye’nin dâhil olduğu hava savunma sisteminin 2020’lerin ortalarında üretileceğini ve geliştirileceğini duyurdu.

Sistem hayalet uçaklara, insansız hava araçlarına ve füzelere karşı savunma amaçlı kullanılacak.

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42579445