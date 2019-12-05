‘Türkiye Baltık Ülkeleri Planında Veto Hakkını Kullanmadı’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Londra’daki zirvede

müttefiklerin Baltık ülkeleri ve Polonya için güncellenmiş savunma planı

konusunda anlaştıklarını açıkladı. Stoltenberg, Türkiye’nin veto hakkını

kullanmadığını söyledi.

Türkiye, Suriye’de ABD destekli Suriye Demokratik

Güçleri’nin önemli bir bölümünü oluşturan YPG’nin NATO tarafından terör örgütü

olarak nitelenmesini talep etmiş, bu talebi yerine gelmedikçe de Baltık ülkeleri

ve Polonya için hazırlanan güvenlik planına onay vermeyeceğini belirtmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bu konuda Türkiye ile uzlaşma

sağlamaya çalıştıklarını söylemişti.

Londra’da yapılan NATO Zirvesi’nin ikinci gününde Genel

Sekreter Jens Stoltenberg NATO liderlerinin Baltık ülkeleri ve Polonya’nın

savunma planı konusunda anlaştıklarını ve Türkiye’nin vetosunu kaldırdığını

açıkladı.

“NATO’nun YPG’yi nasıl nitelemesi gerektiğini zirvede

görüşmedik”

NATO Genel Sekreteri Steoltengerg Londra’daki zirvede

NATO’nun YPG’yi nasıl nitelemesi gerektiği konusunu görüşmediklerini de

belirtti.

Söz konusu savunma planının kapsadığı Litvanya Cumhurbaşkanı

Gitanas Nauseda’dan da açıklama geldi. Litvanya lideri NATO’da savunma planı

üzerinde uzlaşma sağlanmasını “Bu sadece bizim ülkemiz için değil bütün bölge

için büyük başarı. Çünkü vatandaşlarımızın güvenliğini sağlıyor” ifadelerini

kullandı.

Litvanya Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin veto hakkını

kullanmaması karşılığında bir talepte bulunmadığını söyledi. “Kimse bizden

bir şey istemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterdiği dayanışmadan dolayı

hepimiz teşekkür ettik” dedi.

NATO zirvesinde liderlerin üzerinde uzlaşma sağladığı

savunma planı Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya’yı kapsıyor. Planın resmi

olarak açıklanması ve yürürlüğe girmesi için 29 NATO üyesinin tamamının onayı

gerekiyordu. Türkiye’nin Baltık ülkeleri ve Polonya için hazırlanan planda veto

hakkını kullanmamasıyla NATO içinde oy birliği sağlanmış oldu.

Söz konusu savunma planı bu ülkelere komşu Rusya’dan

gelebilecek olası tahditlere karşı bir koruma şemsiyesi sağlıyor.

Voa

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