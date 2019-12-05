‘Türkiye Baltık Ülkeleri Planında Veto Hakkını Kullanmadı’
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Londra’daki zirvede
müttefiklerin Baltık ülkeleri ve Polonya için güncellenmiş savunma planı
konusunda anlaştıklarını açıkladı. Stoltenberg, Türkiye’nin veto hakkını
kullanmadığını söyledi.
Türkiye, Suriye’de ABD destekli Suriye Demokratik
Güçleri’nin önemli bir bölümünü oluşturan YPG’nin NATO tarafından terör örgütü
olarak nitelenmesini talep etmiş, bu talebi yerine gelmedikçe de Baltık ülkeleri
ve Polonya için hazırlanan güvenlik planına onay vermeyeceğini belirtmişti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bu konuda Türkiye ile uzlaşma
sağlamaya çalıştıklarını söylemişti.
Londra’da yapılan NATO Zirvesi’nin ikinci gününde Genel
Sekreter Jens Stoltenberg NATO liderlerinin Baltık ülkeleri ve Polonya’nın
savunma planı konusunda anlaştıklarını ve Türkiye’nin vetosunu kaldırdığını
açıkladı.
“NATO’nun YPG’yi nasıl nitelemesi gerektiğini zirvede
görüşmedik”
NATO Genel Sekreteri Steoltengerg Londra’daki zirvede
NATO’nun YPG’yi nasıl nitelemesi gerektiği konusunu görüşmediklerini de
belirtti.
Söz konusu savunma planının kapsadığı Litvanya Cumhurbaşkanı
Gitanas Nauseda’dan da açıklama geldi. Litvanya lideri NATO’da savunma planı
üzerinde uzlaşma sağlanmasını “Bu sadece bizim ülkemiz için değil bütün bölge
için büyük başarı. Çünkü vatandaşlarımızın güvenliğini sağlıyor” ifadelerini
kullandı.
Litvanya Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin veto hakkını
kullanmaması karşılığında bir talepte bulunmadığını söyledi. “Kimse bizden
bir şey istemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterdiği dayanışmadan dolayı
hepimiz teşekkür ettik” dedi.
NATO zirvesinde liderlerin üzerinde uzlaşma sağladığı
savunma planı Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya’yı kapsıyor. Planın resmi
olarak açıklanması ve yürürlüğe girmesi için 29 NATO üyesinin tamamının onayı
gerekiyordu. Türkiye’nin Baltık ülkeleri ve Polonya için hazırlanan planda veto
hakkını kullanmamasıyla NATO içinde oy birliği sağlanmış oldu.
Söz konusu savunma planı bu ülkelere komşu Rusya’dan
gelebilecek olası tahditlere karşı bir koruma şemsiyesi sağlıyor.
Voa
www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50659928
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