Türkiye – Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesinin 37. Toplantısı Adana’da yapılacak

Türkiye – Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesinin 37. Toplantısı, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in katılımıyla 20-21 Şubat 2018 tarihlerinde Adana’da yapılacak.

Türkiye – Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK), Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve sosyal ve ekonomik diyaloğun kurumsallaşması amacıyla, Ankara Anlaşmasının 27’nci maddesine istinaden 16 Kasım 1995 tarihinde oluşturuldu.

KİK Türkiye kanadı, işveren kesimini temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), çalışan kesimi temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMUSEN), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMURSEN) ve diğer ilgili tarafları temsilen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türk Endüstri İlişkileri Derneği ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği adına seçilen üyelerden oluşmakta.

Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisinin danışma yapılarından birisi olan Karma İstişare Komitesinin ortak bildirgeleri bağlayıcı olmayıp, her iki tarafın oy çokluğu ile kabul edilmekte.

Bir önceki Türkiye-AB KİK Toplantısı Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in de katılımıyla 18-19 Temmuz 2017 tarihlerinde AB kanadının ev sahipliğinde Brüksel’de gerçekleştirildi.

37.Türkiye-AB KİK Toplantısı, Sayın Bakanımız Ömer Çelik’in katılımıyla, 20-21 Şubat 2018 tarihlerinde Adana ilimizde yapılacak olup, söz konusu toplantıda, Türkiye-AB ilişkileri, göçmen krizi, ekonomik gelişmeler ile Türkiye’de istihdam ve sosyal konular ele alınacak.