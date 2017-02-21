Türkiye, AB’nin dış ticaretindeki önemini koruyor (infografik)

Avrupa Birliğinin (AB) geçen yıl 78 milyar avroluk ihracat, 66,7 milyar avroluk ise ithalat yaptığı Türkiye, birliğin 5’inci en büyük ticaret ortağı olmaya devam etti.

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisinden(Eurostat) derlediği verilere göre, 28 üyeden oluşan AB, 2016 yılının ocak-aralık döneminde 1 trilyon 745,7 milyar avroluk ihracat ve 1 trilyon 706,4 milyar avroluk ithalat yaptı.

Birliğin, geçen yıl Türkiye’ye ihracatı ise 78 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. AB’nin Türkiye’ye ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azaldı.

AB, 2016’da Türkiye’den 66,7 milyar avroluk da ithalat yaptı. AB’nin Türkiye’den ithalatı geçen yıl 2015’e kıyasla yüzde 8 arttı. Böylece Türkiye, AB’nin dış ticaretindeki en önemli 5’inci ülke konumunu korudu.

ABD, AB’nin en büyük ticaret ortağı

Birlik üyesi ülkelerin 362 milyar avroluk ihracat ve 246,8 milyar avroluk da ithalat gerçekleştirdiği ABD, AB’nin en büyük ticaret ortağı konumunu 2016’da da sürdürdü. Ancak AB’nin bu ülkeye ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2, ithalatı da yüzde 1 azalış kaydetti.

Söz konusu dönemde AB’nin ikinci ticaret ortağı Çin oldu. Bu dönemde AB, 170,1 milyar avroluk ihracat yaptığı Çin’den 344,6 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdi. AB ülkelerinin Çin’e ihracatı önceki yıla oranla değişmezken Çin’den ithalatı yüzde 2 geriledi.

http://aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiye-abnin-dis-ticaretindeki-onemini-koruyor/754790