Kıbrıs konusunda denizdeki hidro-karbon yatakları ile ilgili önemli gelişmeler oluyor

Bunun bedeli büyük olur…

Mete Tümerkan

Kıbrıs konusunda özellikle denizdeki hidro-karbon yatakları ile ilgili önemli gelişmeler oluyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yanına bazı komşu ülkeler ile sondaj yapacak uluslararası firmaları da alarak tek başına denizdeki gazı çıkararak bunu ekonomik bir değere dönüştürebileceğini sanıyor. Ama ciddi bir yanılgı içinde…

Buna ne Kıbrıs Türk tarafı, ne de Türkiye izin verir. Bu aşamada Kıbrıs Türk tarafının ya da Türkiye’nin yaşanan gelişmelere yeterince tepki vermediği ve gelişmeleri izlemekle yetindiği gibi bir de başka yanlış algı söz konusu. Türkiye önümüzdeki günlerde kendi sondaj gemisi ile bölgede sondaj faaliyetlerine başlama hazırlıklarını tamamlama aşamasında. Ve Kıbrıs Türk tarafı ile birlikte bölgedeki hak ve çıkarların korunması konusunda da son derece kararlı…

Bu kararlılığı kimse test etmeyi denememelidir. Umarım denemez. Kıbrıs meselesi adil, kalıcı ve iki tarafın siyasi eşitliği temelinde, bölgedeki Türk-Yunan dengesini gözetecek bir şekilde çözüme kavuşturulmadığı sürece, doğal kaynakları kimse tek yanlı bir şekilde kullanamayacaktır. Aslında işin özeti budur.

Doğal kaynakların kullanılması ancak tüm tarafların anlaşabilmesi ve bunun sonucunda rızası ile mümkün olabilecektir. Bugün için Rum Lider Anastasiades’in biraz da seçimlere dönük bu konuda yapmakta olduğu siyasi şovlar kimseyi aldatmamalıdır.

Bu siyasi şovların siyasi bir çözüm bulunmadan bir gün eyleme dönüşerek gazı kaynağından çıkaracak bir aşamaya gelmesi, bölgedeki huzur, barış ve istikrarı da olumsuz etkileyecek bir dizi sonucu beraberinde getirecektir. Aklı başında hiç kimse ve hiçbir ülke böylesi bir durumun yaşanmasını istemez.

Dolayısıyla Rum tarafında siyasi liderliğin macera peşinde koşmak yerine, Crans Montana’da kaçmasına neden oldukları son fırsatın yeniden bir şekilde yaratılabilmesi adına bir şeyler yapmaya çalışması çok daha doğru bir adım olur. Ve bölgenin de bir barış ve işbirliği havzasına dönüşmesi sürecini hızla başlatabilecek bir zemini oluşturur. Aksi yaklaşım ve arayışlar, eylemler bunun tam tersi bir sonucu ortaya çıkarır ve bunun da bedeli büyük olur.

Adayı her dönemde kaos ve bilinmezlere sürüklemek konusunda mahir olan Rum Liderliği dileyelim bu sefer de ayni şeyi yapmasın.

Sonuçta kaos ve bilinmezlik ortamlarının kazanını olmaz. Ve ciddi bedeller ödenir. Gelinen aşamada net olan bir şey var, o da şu Türk tarafı bölgedeki doğal kaynaklar konusunda yaratılacak oldu bittiler karşısında kesinlikle sessiz kalmayacaktır. Gereği her ne ise yapmak için kararlıdır…

Haber Kıbrıs