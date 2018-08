‘Türk Eğitim Sistemi’ can çekişiyor…40 bin öğrenci sıfır çekti

Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Yeni üniversite giriş sisteminin ilk sınav sonuçları da hüsran yarattı. Sayısalcıların yüzde 65'i, sözelcilerin yüzde 25'i baraj altında kaldı. 511 bin genç ele