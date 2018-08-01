‘Türk Eğitim Sistemi’ can çekişiyor…40 bin öğrenci sıfır çekti

Yeni üniversite giriş sisteminin ilk sınav sonuçları da hüsran yarattı. Sayısalcıların yüzde 65’i, sözelcilerin yüzde 25’i baraj altında kaldı. 511 bin genç elendi, 41 bin öğrenci sıfır çekti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla lise giriş sistemi gibi alelacele YÖK tarafından değiştirilen üniversite sınavı, öğrenciler için hüsrana dönüştü. Önceki gece açıklanan sonuçlarla, yüz binlerce gencin umutları başka bahara kaldı.

2 milyon 260 bin öğrencinin sınavının geçerli sayıldığı yeni sistemde 40 bin öğrenci yarım net sınırını bile aşamayarak sıfır çekti. 511 bin öğrenci ise sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlik Testi’nde 150 puan barajını geçemeyerek elendi.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi’ne girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 877 bin 568 aday, 40 matematik sorusundan ortalama 3.9 soruyu doğru cevaplayabildi. Bu oran fizik için ise 14 soruda 0.4 oldu.

ÖSYM, yeni üniversite giriş sisteminin ilk Sınav sonuçlarını açıkladı. 2 milyon 260 bin öğrencinin sınavının gerçerli olduğu yeni sistemde 40 bin öğrenci yarım net sınırını aşamayarak sıfır çekti. 511 bin öğrenci ise sınavın ilk oturumu olan TYT’de 150 puan barajını geçemeyerek elendi. İkinci oturumda da sayısalcıların yüzde 65’i, sözelcilerin yüzde 25’i, eşit ağırlıkta ise öğrencilerin yarısı baraj altında kaldı.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/1042382/40_bin_ogrenci_sifir_cekti.html