TÜİK verilerine göre,Türkiye’ye en çok turist Rusya ve Almanya’dan geldi

TÜİK verilerine göre, turizmde Türkiye yılın ilk 6 ayında yüzde 31 artışla yaklaşık 11,5 milyar dolar gelir rakamına ulaşırken, yüzde 30,4 artışla 16 milyon yabancı ziyaretçi ağırlayan Türkiye’ye en çok turist Rusya Federasyonu ile Almanya’dan geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, turizm sektöründe yüzleri güldüren rakamlar gelmeye devam ediyor. Yabancı turist sayısında rekor kıran Türkiye, yılın ilk 6 ayında toplam 11 milyar 469 milyon 828 bin dolar gelir rakamına ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yılın ilk altı ayında yabancı ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 629 dolar, gurbetçilerin ise 877 dolar olarak gerçekleşti. Toplam kişi başına ortalama harcaması da 667 dolar oldu.

TÜRKİYE YILIN İLK 6 AYINDA 16 MİLYON ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Yılın ilk 6 ayına ilişkin resmi turizm verileri de yayınlandı. Bu istatistiklere göre Türkiye, yılın ilk altı ayında yüzde 30,4 artışla 16 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Yılın ilk 6 ayında yabancı ziyaretçi ve gurbetçilerle birlikte toplam 18,9 milyon ziyaretçi rakamına ulaşıldı. Gurbetçilerin sayısı ise ilk 6 ayda yüzde 21,6 artışla 2,9 milyon oldu. Ziyaretçi artış oranı ise yine ilk 6 ayın toplamında yaklaşık yüzde 29 olarak gerçekleşti.

İRAN ÜÇÜNCÜ OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, geçen yılın aynı ayına göre Haziran’da yüzde 29,2 artış yakalayan Türkiye’ye, toplamda 4 milyon 500 bin yabancı ziyaretçi geldi. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, yılın ilk altı ayında Rusya Federasyonu yüzde 40,56 artış ve 2 milyon 378 bin 439 turist ile birinci sırada yer alırken, yüzde 25,15 artış ve 1 milyon 560 bin 251 turist ile Almanya ikinci, yüzde 13,48 artış ve 1 milyon 142 bin 111 turist ile İran üçüncü oldu. İran’ı 1 milyon 49 bin 26 turist ile Gürcistan ve 987 bin 957 turist ile de Bulgaristan izledi.

HAZİRAN AYINDA İNGLİZLER SIRALAMADA ÜÇÜNCÜ OLDU

Haziran 2018 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise yüzde 29,6 artışla yine Rusya Federasyonu birinci olurken, yüzde 17,9 artışla Almanya ikinci sırada yer aldı. Haziran ayında en dikkat çekici artış İngiltere’de yaşanırken, oran yüzde 45,5 olarak gerçekleşti ve İngilizler sıralamada üçüncü oldu. İngiltere’yi ise yüzde 12,7 artışla Ukrayna ve yüzde 31,2 artışla Bulgaristan takip etti.

İlk altı ayda en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı iller 5 milyon 981 bin 277 rakamı ile İstanbul, 4 milyon 572 bin 705 ile Antalya, 1 milyon 431 bin 748 ile Edirne, 1 milyon 143 bin 630 ile Artvin ve 931 bin 490 ile de Muğla oldu. Antalya, İstanbul, Muğla, Edirne ve Artvin illeri Haziran 2018 döneminde de sırasıyla en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı illerin başında yer aldı.

Yurdagül Şimşek-RS