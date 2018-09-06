TÜİK açıkladı: Gençler Türkiye’den kaçıyor

2017 yılında Türkiye’den göç eden kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 42.5 artarak 253 bin 640 olurken 2017 yılında Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı yüzde 26.6 oran ile Irak vatandaşları aldı. Göç edenlerde 25-29 yaş grubu başı çekiyor.

2017 yılında Türkiye’den göç eden kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 42.5 artarak 253 bin 640 olurken 2017 yılında Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı yüzde 26.6 oran ile Irak vatandaşları aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının Uluslararası Göç İstatistikleri’ni açıkladı. Adrese DayalıNüfus Kayıt Sistemi ile yurtdışındaki T.C. vatandaşlarına ilişkin veri tabanındaki bilgiler esas alınarak hazırlanan istatistiklerde, Türkiye’den göç eden kişi sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42.5 artarak 253 bin 640 kişiyi buldu.

Türkiye’den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında; en fazla göç edenlerin yüzde 15,5 ile 25-29 yaş grubu olduğu dikkat çekti. Bu nüfusun yüzde 54’ünü erkek, yüzde 46’sını ise kadın nüfus oluşturdu. Türkiye’ye göç edenlerin sayısı ise 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,4 artarak 466 bin 333 kişi oldu ve Türkiye’ye göç edenlerde ilk sırada yüzde 12.3 oranla yine 25-29 yaş grubundakilerin yer aldığı görüldü. Bu nüfusun yüzde 52.3’ü erkeklerden, yüzde 47.7’si ise kadınlardan oluşuyor.

Türkiye en çok Irak’tan göç alıyor

Suriye’den gelip geçici koruma statüsü ile Türkiye’de bulunan yabancıların dahil edilmediği istatistik çalışmasında Türkiye’ye 2017 yılında gelen yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı yüzde 26.6 ile Irak vatandaşları aldı. İkinci sırada yüzde 10.4 oran ile Afganistan bulunurken Suriye yüzde 7.7 oran ile üçüncü oldu. Suriye’yi yüzde 5.7 Azerbaycan ve yüzde 5.6 ile Türkmenistan izledi. Türkiye’den göç eden yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı yine yüzde 20.4 ile yine Irak vatandaşları aldı. Irak’ı sırasıyla; yüzde 7.5 ile Azerbaycan, yüzde 6.7 ile Suriye, yüzde 6 ile Afganistan ve yüzde 4.5 ile Çin takip etti. TÜİK açıklamasında, istatistikler oluşturulurken yabancı uyruklu nüfus kapsamında, Türkiye’de en az üç aylık ikamet/çalışma iznine, ikamet izin belgesine eşdeğer bir belgeye veya uluslararası koruma statüsüne sahip olanlar ile izinle T.C. vatandaşlığından çıkmış olup Türkiye’de ikamet eden kişilerin değerlendirildiğini belirtti.

İstanbul ilk sırada…

Türkiye’ye 2017 yılında göç edenlerin illere göre dağılımını inceleyen TÜİK, 166 bin 44 kişi ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğunu ve İstanbul’u sırasıyla 46 bin 475 kişi ile Ankara, 21 bin 888 kişi ile Antalya, 12 bin 31 kişi ile İzmir ve 11 bin 191 kişi ile Bursa’nın takip ettiğini açıkladı. Türkiye’den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise aynı şekilde 75 bin 849 kişi ile İstanbul’un en fazla göç veren il olduğu dikkat çekti. İstanbul’u sırasıyla 27 bin 379 kişi ile Ankara, 15 bin 56 kişi ile Antalya, 13 bin 946 kişi ile Bursa ve 10 bin 353 kişi ile İzmir illeri izledi.

Cumhuriyet