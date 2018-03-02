Tuğgeneral Fitiris: Hamburg Üniversitesinin araştırma gemisine izinler verildi

Güney Kıbrıs Arama ve Kurtarma Merkezi Komutanı Tuğgeneral Kostas Fitiris, Almanya’nın Hamburg Üniversitesi’ne ait olan “R/V Maria S. Merian” isimli araştırma gemisinin 3-4 Mart tarihleri arasında Kıbrıs’ın açıklarına gelmesinin beklediğini söyledi.

Tuğgeneral Fitiris, Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunarak, Alman gemisinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesinde bulunan 4,5,6 ve 7. parselinde bilimsel araştırmalarda bulunacağını ve araştırmalar için hem Kıbrıs hem de Yunanistan tarafından gerekli yasal izinlerin verildiğini belirtti.

Tuğgeneral Fitiris, Türkiye’nin söz konuş bölge için yayımladığı NAVTEX talimatının geçersiz olduğunu ve yayımlanan karşı NAVTEX ile söz konusu seyrüsefer talimatının iptal edildiğini vurguladı.

Tuğgeneral Fitiris, Hamburg Üniversitesi’nin hem Kıbrıs hem Türkiye hem de Yunanistan’ın Girit adasından Kıbrıs’a kadar bir bölgede bilimsel araştırmalarda bulunmak amacıyla ayrı ayrı izinler talep ettiğini söyledi.

Alman gemisinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Kıbrıs’ın MEB’inde bulunan 4,5,6 ve 7. parsel için izin talep ettiğini ve izin verildiğini belirtti.

“R/V Maria S. Merian” isimli araştırma gemisinin normal bir şekilde izinleri aldığını ifade eden Tuğgeneral Fitiris, “Türkiye’nin durumdan faydalanmak amacıyla Girit adasından Kıbrıs’ a kadar tüm bölge için NAVTEX talimatı yayımladı” dedi.

Tuğgeneral Fitiris, söz konusu geminin şu an Girit’in Heraklion limanında bulunduğunu ve ilk önce Yunanistan’da araştırmalarda bulunacağını ifade ederek, devamla Kıbrıs açıklarına hareket edeceğini, Kıbrıs Arama ve Kurtarma Merkezi’nin geminin varışının ardından gerekli NAVTEX talimatı yayımlayarak denizcileri geminin araştırma faaliyetleri hakkında bilgilendireceğini söyledi.

Tuğgeneral Fitiris, bunun programlanan bir araştırma faaliyeti olduğunu, izinlerin aylar önce Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nden talep edildiğini vurgulayarak verilen izinlerin normal bir şekilde talep edildiğini ve Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi temelinde verildiğini açıkladı.