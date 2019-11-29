Tufan Erhürman: Maraş kapalı kalamaz. Doğrudan ticaret yapma hakkımız ve KKTC’ye direkt uçuşlar daha fazla ertelenemez

KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’de konferans verdi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ-SEN’in Konferans Dizisi

kapsamındaki konferansta, “Kıbrıslı Türklerin Bugünü ve Geleceği” konusu

tartışıldı.

Doç. Dr. Hasan Güngör’ün moderatörlüğünde gerçekleşen

konferansta Erhürman, Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu durumun tespitini

yaparak geleceğe yönelik öngörülerini paylaştı.

“TOPLUMUMUZDA GEÇMİŞTEN BERİ VAR OLUŞA DAİR KAYGILAR

YAŞANIYOR”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, konuşmasında Kıbrıslı

Türklerin var oluşlarını ve kimliklerini geleceğe taşımak konusundaki

kaygılarının çok uzun yıllardan beri devam ettiğini ifade etti. Bunun küçük

toplum olmakla bir ilintisinin kurulabileceğini ancak tüm küçük toplumların bu

endişeleri aynı boyutta yaşadığını söylemenin mümkün olmadığını belirten

Erhürman, “bu duyguyla yaşanmaz. Yapmamız gereken, “burada bir şey olmaz”, “biz

bir şey yapamayız” düşüncesini çoğaltmak değil, Kıbrıslı Türklerin özne olma

pozisyonunu her koşulda her gün biraz daha artırabilmek için neler yapmamız

gerektiğini konuşmaktır” dedi.

ÜÇ AYAKLI VİZYON

Uzun zamandır üç ayaklı bir vizyondan bahsettiklerini

kaydeden Erhürman, “bunlar; en kısa sürede kapsamlı çözüme ulaşmak, bizden

kaynaklanmayan sebeplerle kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda Güven

Yaratıcı Önlemler ve tek yanlı hamlelerle adım adım çözüme yaklaşmak, Kıbrıs

Türk halkını, uluslararası hukuk ve toplumla buluşturmak için proaktif bir dış

politika izlemek ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi ve demokrasi

yaratmaktır” diye konuştu.

Bu üç ayağın üçünde de eş zamanlı olarak hummalı bir çalışma

içerisine girmek gerektiğini ifade eden Erhürman, bir an önce kapsamlı çözüme

ulaşmak için çalışmanın, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi ve demokrasi

için çalışmayı engellemediğini, Kıbrıs Türk halkının insan kaynaklarının her üç

alanda da eş zamanlı çalışmak için yeterli olduğunu belirtti.

Erhürman, “İmarda, şehirleşmede, turizmde, yükseköğretimde,

ekonomide, eğitimde, sağlıkta plansızlık, rotasız bir gemi gibi nereye

gittiğimizi bilemeden savrulmamıza yol açtı. Sadece burnumuzun ucundaki

dalgaları aşmaya çalışarak gemiyi yönetmeye çalıştık. Artık bir vizyon

çerçevesinde, planlı ve programlı bir biçimde çok çalışmaktan başka çaremiz

yok” dedi.

“COĞRAFİ TEMELLİ FEDERASYON MASAYA TÜRK TEZİ OLARAK GELDİ”

‘Çözüm formülü nedir’ tartışmasının yeni bir tartışma

olmadığını, Kıbrıs Rum tarafının 1960’tan sonra Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üniter

bir devlete dönüşmesini istediğini belirten Erhürman, coğrafi temelli federasyon

tezinin ise masaya Türk tarafınca getirildiğini kaydetti.

“Bu tez, orijinalinde bir Türk tezidir. Türk tarafınca

masaya konmuş bir tezdi. Bunun da temelini siyasi eşitlik oluşturacaktı. Şu an

masadaki tez de budur” diyen Erhürman, 1990’ların sonunda Kıbrıs Türk tarafının

‘bu tezle ilerlememiz mümkün değil’ diyerek konfederasyonu dillendirdiğini

ancak sonra yine federasyona dönüldüğünü hatırlattı.

Son dönemde ise AB çatısı altında iki ayrı devlet formülünün

“gerçekçi formül” olarak hükümet programında yer aldığını vurgulayan Erhürman,

“doğru zeminde haklılığımızı anlatmakta ısrarcı olmadığımız durumda, bir an

önce kapsamlı çözüme ulaşma hedefinde de, kapsamlı çözüme ulaşamadığımız

koşullarda güven yaratıcı önlemler ve tek yanlı hamlelerle adım adım çözüme

ulaşma hedefinde de engellerle karşılaşıyoruz” dedi.

“HÜKÜMETİN FORMULÜ ÖNGÖRÜLMEZLİĞİN DEVAMINDAN BAŞKA İŞE

YARAMAZ”

Erhürman konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kıbrıslı Rumları yöneten siyasi elitlerin ve

Anastasiadisin, siyasi eşitliği kabul etmekte dahi güçlük çekerken, BM

şemsiyesi altında müzakere masasına oturup KKTC’yi tanımasını, bu da yetmez, BM

Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesinin KKTC’nin tanınmasına ‘evet’ demesini, bu

da yetmez, 28 AB üyesinin de KKTC’yi tanımasını bekliyorlar. Bu, bugünkü konjonktürde

mümkün olmadığına göre kapsamlı çözüme ulaşma beklentimizi on yıllar ötesine

taşır ve biz de bu öngörülemez koşullarda yaşamaya devam ederiz demektir. Bu

yüzden bir yandan bir an önce kapsamlı çözüme ulaşmak için çalışmaya devam

ederken, aynı zamanda ikinci ayakta da uluslararası ilişkilerde çözüm irademizi

sürekli anlatmamız ve bizden kaynaklanmayan çözümsüzlüğün bedelinin bize

ödettirilmeye devam edilmesinin yarattığı adaletsizliği dünyanın gözünün içine

sokmamız gerekiyor.

“PROAKTİF BİR DIŞ POLİTİKA İLE DÜNYAYA DERDİMİZİ

ANLATMALIYIZ”

Maraş kapalı kalamaz. Doğrudan ticaret yapma hakkımız daha

fazla ertelenemez. KKTC’ye direkt uçuşlar daha fazla ertelenemez. Kıbrıs Türk

halkının gençlerinin uluslararası spor müsabakalarındaki temsiliyeti konusundaki

engeller daha fazla sürdürülemez. Hellimin tescili konusunda AB sadece Kıbrıslı

Rumları muhatap almaya devam edemez. Bütün bunlar bizim kapsamlı çözüm bir an

önce gerçekleşsin diye uğraşırken aynı anda dünyaya anlatmaya devam etmemiz

gereken şeylerdir. Bunları oturarak anlatmak mümkün değil. Proaktif bir dış

politikayla, durmadan, oturmadan, bıkmadan, usanmadan her platformda bunları

anlatmalıyız.

“KENDİ KENDİMİZİ YÖNETMEKTEKİ EKSİKLİKLERİMİZİ

TAMAMLAMALIYIZ”

Bizim, bu ülkede kendi ayakları üzerinde bir ekonomi ve

demokrasi yaratma zorunluluğumuz var. Kendi kurumlarımızın ürettiği kararlarla

kendi kendimizi yönetme konusundaki bütün eksikliklerimizi hızla tamamlamaya

ihtiyacımız var. Bu söylediğim ne diğerlerinden bağımsızdır ne de uzun

yıllardan beri verdiğimiz varoluş mücadelesinin dışındadır. Çünkü bu Kıbrıs

Türk halkının özne olması demektir. Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi

yaratamadığımız sürece kendi ayakları üzerinde duran demokrasi, kurumlar

yaratmamız ve o kurumların kararlarıyla kendi kendimizi yönetmemiz maalesef son

derece güçtür. Biz somut olarak deneyimleyerek de gördük ki kendi ayaklarımız

üstünde durmamız mümkündür. Kıbrıs Türk halkının bunu başaracak bilgisi de gücü

de vardır”.

Gündem Kıbrıs-Tak