Tsipras: Türkiye’nin Kıbrıs’ın MEB’ndeki faaliyetleri Kıbrıs’ın egemenlik haklarının ihlaldir

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) faaliyetlerinin, Kıbrıs’ın egemenlik haklarının ihlali olduğunu ve aslında Avrupa Birliği tarafından ittifakla kınandığını söyledi.

Alpha TV’ye 9 Haziran Çarşamba günü bir demeç veren Tsipras, ülkesinin diyaloğu teşvik ettiğini ancak Türkiye’nin hiçbir egemenlik hakkı ihlaline müsamaha gösteremeyeceğinin altını çizdi.

Ege ve Kıbrıs’ın MEB’ndeki Türk ihlalleriyle ilgili olarak Yunanistan Başbakanı, Türkiye’nin bu taktiğin bir kördüğüme götüreceğini ve olumsuz sonuçları olacağını vurguladı.

Ege’de ‘sıcak olay’ riskiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Alexis Tsipras, bunun ‘sıcak olay’ olacak demek olmadığını belirtti.

Tsipras, “Komşumuz iç gerginlikler yaşıyor, bölgede jeopolitik gelişmeler meydana geliyor. Yunan halkını temin ederim ki, Yunanistan’ın çok güçlü müttefikleri vardır ve ayrıca jeostratejik rolü da atmaktadır. Bundan başka Yunan askeri gücü çok yetkin bir güçtür. Korku ve belirsizliğe sebep yoktur” şeklinde konuştu.