Trump’tan Merkel ve Hollande görüşmelerinde NATO’ya bağlılık vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Trump’ın liderlerle yaptığı görüşmelerde ‘NATO’ya bağlılık’ vurgusu yapılması dikkat çekti.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada Trump ile Merkel arasındaki telefon görüşmesinde NATO ile ilişkilerden Ortadoğu’daki son duruma, Rusya’dan Ukrayna krizine kadar birçok konunun ele alındığı bildirildi.

ABD ile Almanya arasındaki ilişkilerin öneminin yeniden vurgulandığı ifade edilen görüşmede, ‘Trump ile Merkel’in, NATO ittifakının vazgeçilmez önemi konusunda mutabık oldukları’ vurgusu yapıldı. Aynı kapsamda NATO’nun, 21. yüzyılın temel sorunlarına çözüm getirebilecek kapasiteye sahip olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Trump ile Merkel’in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki terör tehdidine karşı işbirliğinin geliştirilmesi konusunda da uzlaştıkları vurgulandı.

Ayrıca Trump’ın, temmuz ayında Almanya’nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi’ne katılım davetini kabul ettiği, buna mukabil Merkel’in de en kısa zamanda Washington’a bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

HOLLANDE’A TAZİYE

Beyaz Saray, Trump-Hollande görüşmesinin detaylarını da paylaştı.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle terörle mücadele konusunda geliştirilmesi gerektiği, ‘Trump’ın, ABD’nin NATO’ya bağlılığını bir kez daha vurguladığı’ ve ittifakın savunma harcamalarının yükünü paylaşan tüm üyelerinin önemine dikkati çekildiği belirtildi.

IŞİD’la Suriye ve Irak’ta mücadele konusundaki karşılıklı fikir alışverişinin ardından Trump’ın, Hollande’a Fransa’da son 2 yılda terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini sunduğu kaydedildi.

JAPONYA’YA TEMİNAT

Sabah saatlerinde de Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda görüşen Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığını bir kez daha teyit etti.

Abe’nin, Kuzey Kore tehdidiyle ilgili olarak Trump’ı bilgilendirdiği ve ABD Başkanının da Japonya’ya teminat verdiği ifade edilen Beyaz Saray açıklamasında, Savunma Bakanı James Mattis’in yakın zaman içinde bölgeye bir ziyaret gerçekleştireceği ve listesinde Tokyo’nun da yer aldığı belirtildi.

10 ŞUBAT’TA ABE’Yİ AĞIRLAYACAK

Ayrıca Abe’nin 10 Şubat tarihinde Washington’a gelerek Trump ile Beyaz Saray’da görüşeceği bilgisi de paylaşıldı.

AVUSTRALYA BAŞBAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Trump’ın ayrıca, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile de görüştü.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanının yarın da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ve Güney Kore Devlet Başkanlığına vekalet eden Hwang Kyo-ahn ile de telefon görüşmeleri yapacağı belirtildi.

Ajanslar