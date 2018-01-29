Trump’tan Brexit Müzakereleri Yorumu: “Ben Daha Sert Olurdum”

Amerika Başkanı Donald Trump, Brexit müzakerelerine yaklaşımının İngiltere Başbakanı Theresa May’den daha sert olacağını belirtti.

Trump bu açıklamayı İngiliz ITV kanalına yaptı.

Avrupa Birliği’nin olması gerektiği gibi iyi olmadığını belirten Trump, May’in Brexit müzakerelerinde iyi olup olmadığı yönündeki soruya, kendisinin şu anda yürütülen müzakere yolunu yürütmeyeceğini, kendisinin farklı bir yaklaşımı olmuş olacağını belirtti.

Trump, “Ben daha sert bir duruş sergilerdim” ifadesini kullandı.

May, Trump’ın yemin töreninden sonra Beyaz Saray’ı ziyaret eden ilk yabancı liderdi.

Ancak o tarihden buyana iki ülke arasındaki özel ilişkiler iniş ve çıkışlar yaşıyor. Trump, aşırı sağcı birinin İslam karşıtı videolarını retweet ettikten sonra kendisini eleştiren May’e karşılık vermişti.

Trump’ın İngiltere’de düzenlenen saldırılarla ilgili yorumları da tepkilere neden olmuş, Trump Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’la sosyal medya üzerinden atışmıştı.

Trump röportajda ayrıca Brexit sonucunu tahmin ettiğini çünkü İngilizlerin çoğunun göçmen konusundan endişelendiğini kaydetti.

Trump, “İngiltere’ye her yerden insanların gelmesini istemiyorlar, bu insanlar hakkında birşey bilmiyorlar” dedi.

Voa