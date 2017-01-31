Trump’ın Yedi Ülkeye Getirdiği Vize Yasağı Fransa’yı Böldü

Amerika’nın yeni Başkanı Donald Trump’ın 7 müslüman ülkeye vize yasağı getiren kararı dünyayı ayağa kaldırırken, Fransa’yı böldü. Trump’ı aşırı sağ Front National desteklerken, Fransız hükümeti karşı çıktı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, ABD Başkanı Donald Trump’ın, “terörün milliyeti yoktur” diyerek kararın geri çekilmesini istedi. Ancak Fransa aşırı sağ partisi Front National, “Neden Fransa’da da uygulanmasın?” diyerek Trump’a destek verdi.

Trump’ın Suriye, İran, Irak, Somali, Libya, Sudan ve Yemen için vize yasağı kararını açıkladığı anda yasak getirilen ülkelerden birisi olan İran’da temaslarda bulunan Ayrault,”Sanıyorum, bu kararı iptal etmek en sağduyulu yol olacaktır. Karar kabul edilemez ve kararın kapsadığı kişiler için ağır yaptırımı var” dedi. Ayrault, Tahran’da gazetecilerin konuya ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

“Özellikle çifte vatandaşları düşünüyorum. Mesela Fransız-İran ya da Amerikalı-İranlılar bu durumdan büyük yara alırlar. Bu onlar için bir şok. Ayrıca terörün milliyeti yok. Dünyada terörden zarar gören insanlar büyük bir sıkıntı içinde ve dramatik koşullarda yaşıyor. Amerikan yönetiminden dünyayı ayağa kaldıran bu tek taraflı, şaşırtan ve sarsan karara bir an evvel açıklık getirmesini talep ediyoruz.”

FN’den destek: “Cesur bir karar”

Ancak Fransa’nın Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin en iddialı partisi olan aşırı sağ Front National (FN) ise kararın Fransa’da da uygulanmasını istedi. Marine Le Pen’in yakın kurmaylarından Henin-Beaumont Belediye Başkanı Steeve Briois, “Neden Fransa da aynı kararı uygulamasın?” dedi.

Gazetecilerin, “Marine Le Pen kazanırsa FN de böyle bir kararı uygular mı?” sorusunu yanıtlayan Briois, “Amerika’nın da cihatçıların bir hedefi olduğu gerçek. Eğer, bu insanların kendi topraklarına gelmesini engelleyerek Amerikan halkını korumak istiyorsa bu Trump’ın hakkı. Ama cihatçı olmayanlar için üzücü bir durum tabii” dedi.

FN’in pk çok polemiğe imza atan Beziers kenti Belediye Başkanı ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) eski Başkanı Robert Menard da, “Trump’ın kararının cesur bir karar olduğunu” söyledi.

Anketler, FN lideri Marine Le Pen’in cumhurbaşkanlığı yarışında yüzde 25 oyla birinci olduğunu gösteriyor. Marine Le Pen, ikinci turda Trump rüzgarının Fransa’da esmesini ve beklenmedik bir sürpriz yaratarak cumhurbaşkanı seçilmeyi umut ediyor.

Arzu Çakır-Voa