Trump’ın AB nefreti bu salyangozlardan mı kaynaklanıyor?

Donald Trump’ın Avrupa Birliği’nden nefret ettiği bilinen bir gerçek. İngiltere’nin AB’den çıkmasını sık sık alkışlayan Trump, bunu ‘harika bir olay’ olarak lanse ediyor. ABD’nin AB daimi temsilcisi olması beklenen Ted Malloch da Amerikan basınına verdiği demeçte Trump için, “Ulusal sınırların dışında kalan teknokrat, ve seçimle gelmemiş güçlerden nefret ediyor.“diyor.

Kararları verirken reel politik yerine yaşadıkları tecrübeleri göz önünde bulunduran Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ile düzenlediği basın toplantısında AB hakkında şunları söyledi: “Çok kötü bir tecrübem oldu. Bir başka ülkede iş yaparken AB’den onay almak çok çok zordu. O ülkenin kendisinden izin almak çok daha hızlı ve kolaydı. Ama adını konsorsiyum koyduğum AB’den onay almak çok zordu. Çok çok zordu.”

Trump’ın konuşmasında bahsettiği kötü tecrübe İrlanda’daki golf tesisleri çevresine, denize karşı yapmak istediği ancak onayını alamadığı ‘duvar’dan kaynaklanıyor. Çevreciler bunun bölgede yaşayan ‘salyangozların’ hayatını tehlikeye atacağı ve kıyıda oluşan kum tepeciklerine zarar vereceği gerekçesiyle söz konusu projeye karşı çıkmıştı. Kıyı kesimler AB yasaları tarafından korunuyor. Uzun uğraşlar üzerine gerekli onayı alamayan Trump söz konusu projede geri adım atmıştı.

ABD basınında, Trump’ın duvarlara olan özleminin bu olaydan kaynaklandığına yönelik mizah içeren türlü haberlerde yayınlandı.

Euronews