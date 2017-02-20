Trump’ın AB Büyükelçisi adayı Malloch: Erdoğan’la çok iyi anlaşacaklarını düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump’ın AB Büyükelçiliği’ne getirmesine kesin gözüyle bakılan Ted Malloch, “Trump’la Erdoğan’ın çok iyi anlaşacaklarını düşünüyorum. Yetenekleri ve karakterleri arasında benzerlik var” dedi.

NTV canlı yayınında Deniz Kilislioğlu’nun soruları yanıtlayan Malloch, ‘çok iyi anlaşacaklarını’ söylediği Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, “İki ismin arasında yapıcı görüşmelerin olduğu söylendi. Önümüzdeki aylarda bir araya gelebilirler. Yetenekleri ve karakterleri arasında benzerlik olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

‘Erdoğan’ın Türkiye’yi yeniden büyük yapması ve Trump’ın da Amerika’yı büyük hale getirmesi hedefinin de benzer olduğunu’ söyleyen Malloch, Trump’ın sadece ticari değil, siyasi ve askeri konularda da Türkiye’nin öneminin farkında olduğunu düşündüğünü kaydetti.

‘GÜLEN İADE EDİLEBİLİR’

Fethullah Gülen’in iadesi konusunda da konuşan Malloch, “Trump yönetiminde Fethullah Gülen’in iade edilebileceğini düşünüyorum” diyerek, “Böylesine bir darbe girişiminin arkasında olan bir isim bizim topraklarımızda. Türkiye bir NATO ülkesi ve bizim stratejik ortaklığımız var. Türkiye’nin talebi Trump yönetimine de tekrarlanmalı” ifadelerinde bulundu.

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