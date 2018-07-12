Trump:ABD’yi NATO’dan çekebilirim ama buna gerek yok.NATO üyesi ülkeler savunma harcamalarını artıracak (infografik)

Brüksel’deki NATO Zirvesi sonrası bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, ittifak üyesi ülkelerin her yıl milli gelirlerinin yüzde 2’den fazlasını savunma harcamalarına ayırmayı kabul ettiklerini söyledi. Trump, “Kongre onayı olmadan ABD’yi NATO’dan çekebilirim ama buna gerek yok” dedi.

Donald Trump’a basın toplantısında bir gazeteci, “Diğer ülkeleri, ABD’yi NATO’dan çekmekle tehdit ettiniz mi?” diye sordu.

Trump’ın bu soruya yanıtı, “İnsanlara, yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemeleri halinde çok mutsuz olacağımı söyledim” oldu.

“NATO bugün iki gün öncesine göre çok daha güçlü ve adil” diyen Trump, zirvede dün son derece kararlı bir şekilde hareket ettiğini vurguladı ve “NATO’ya inandığını” söyledi.

Trump, bugün NATO ülkelerinin önceki yıllara kıyasla savunma harcamalarını toplam 33 milyar dolar artırmış olmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-44804504