Trump ve Hollande Arasında ‘Paris Artık Paris Değil’ Kavgası

Amerika Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande arasında bir süredir devam eden söz düellosu giderek büyüyor. İki lider bu sefer de Trump’ın “Paris artık eski Paris değil” sözleri nedeniyle söz düellosuna girdi. Trump’ın bir arkadaşının terör ve güvenlik sorunu nedeniyle “Paris artık eski Paris değil” dediğini aktaran Trump’a Hollande, “Dost bir ülke hakkında en ufak bir güvensizlilk göstermek hiçbir zaman doğru bir yaklaşım olmadı” yanıtını verdi.

Daha önce Avrupa Birliği ve göçmen politikası nedeniyle Fransa’ya çatan Donald Trump, dün muhafazakarların büyük yıllık konferansında yaptığı konuşmada yeniden Fransa’yı hedef aldı. Terör ve güvenlik konusunda eleştirilen sert politikalarını savunmak için yeniden Fransa’yı ve Avrupa’yı kötü örnek olarak gösteren Trump, “Ulusal güvenlik sınır güvenliği ile başlar. Yabancı teröristler, eğer bizim vatandaşımız değil ve burada yaşamıyorlarsa, bizim topraklarımıza saldıramazlar. Avrupa’da olanlara bakın! Şu Avrupa’da olanlara bakın! İsveç’i çok severim mesela. Ama orada yaşayan insanlar benim haklı olduğumu çok iyi biliyorlar. Fransa örneğin. Bir arkadaşım var, çok önemli birisi. ‘Aydınlanma kentini’ çok seviyor. Yıllarca, her yaz eşi ve ailesiyle birlikte Paris’e gitti. Uzun süredir görüşmüyorduk. Bir gün ‘Jim, Paris nasıl?’ dediğimde bana ‘Artık gitmiyorum. Paris artık eski Paris değil’ dedi. Halbuki gitmek için hiçbir fırsatı kaçırmazdı. Bugün bir daha gitmeme kararı vermiş” diye konuştu.

Hollande: “Trump bana Fransa dünyanın en güzel ülkesi dedi”

Trump’ın sözleri Paris’te hızla yankı buldu. Son kez ülkenin en sembolik fuarlarından Çiftçi Fuarı’na katılan François Hollande, “Dost bir ülke hakkında en ufak bir güvensizlilk göstermek hiçbir zaman doğru bir yaklaşım olmadı. Ben dost bir ülke hakkında bunu yapmıyorum. Amerikan başkanına da aynı şekilde davranması talebinde bulunuyorum” dedi.

Trump’ın kendisi ile telefonda yaptığı görüşmede, “Paris’i ve Fransa’yı çok sevdiğini ve Fransa’dan daha güzel bir ülke olmadığını’ söylediğini aktaran Hollande, “Umarım düşünceleri hala bu yöndedir. Eğer böyle düşünüyorsa, umarım bundan sonra açıklamaları da bu yönde olur. Şükürler olsun, Amerikalı turistler yeniden gelmeye başladılar. Çünkü Fransız otoritelerinin onların güvenliğini garanti etmek için gerekeni yaptıklarını görüyorlar. Karşılaştırma yapmayacağım ama burada serbest silah dolaşımı yok, eline silah alıp kalabalıklara sıkan kişiler yok, sadece dram yaratarak tatmin olmak isteyenler yok. Maalesef terörizm var. Ve terörizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz” dedi.

Anne Hidalgo: “Amerikalı turist sayısında artış var”

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da, “Paris artık eski Paris değil” sözlerine yanıt verdi. Hidalgo Twitter hesabından, “Trump ve arkadaşı Jim’in bilgisine… Eyfel Kulesi’nde Mickey ve Minie ile birlikte Paris’in tursitik cazibesini kutluyoruz” dedi. Hidalgo, Amerikalı turistlerin 2017’nin ilk çeyreğindeki rezervasyonlarının, 2016’nın aynı dönemine oranla yüzde 30 artış gösterdiğini de ekledi.

Muhalefetten Hollande’a eleştiri

Trump’ın yaklaşımını eleştirseler de “Fransa’da eline silah alıp dram yaratanlar yok” diyen Hollande’ın sözleri muhalefetin sert tepkisiyle karşılaştı. Ana muhalefet Cumhuriyetçilerin cumhurbaşkanı adayı François Fillon, Fransa’daki saldırıların da Frnaısz vatandaşları tarafından işlendiğine dikkat çekerek, “Toulouse, Charlie, Bataclan, Nice… François Hollande bu saldırılardaki kurbanları nasıl bir kalemde siler?” dedi.

Seçimlerin en iddialı partisi aşırı sağ Front National’in Genel Başkan Yardımcısı Florian Philippot da, Twitter hesabında, “Bu sözler saldırılarda yaşamını yitirenlerin ailelerine karşı büyük bir saygısızlık. Ne büyük seviyesizlik… Sabır, iki ayı kaldı…” diye yazdı.

Arzu Çakır-Voa