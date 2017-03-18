Trump – Merkel görüşmesi ‘çok iyi geçti’

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump’ı Beyaz Saray’da ilk kez yüz yüze görüştü. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Trump, ABD’nin NATO’ya güçlü desteğini yineledi. Akıllarda kalan kare ise liderlerin görüşme öncesi fotoğraf çektirirken el sıkışmaması oldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da ilk kez yüz yüze görüştü.

NATO, ticari ilişkiler ve Ukrayna, gündemin üst sıralarındaki konulardı. Görüşme sonrası iki lider de görüşmenin “çok iyi” geçtiğini söyledi.

Düzenlenen basın toplantısında Donald Trump, ABD’nin NATO’ya olan güçlü desteğini yineledi ve tüm üye ülkelerin savunma harcamaları yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Trump iki ülkenin önceliğinin “radikal İslami terörizmi bitirmek” olması gerektiğini belirtti.

İki lider görüşme öncesi basına fotoğraf verirken, gazetecilerin el sıkışma pozu isteklerini karşılıksız bıraktı.

Trump: Ticari soyutlanma yanlısı değilim

Merkel’in aynı zamanda dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G-20’nin dönem başkanı olarak gittiği Washington’da, ticaret de öncelikli konular arasındaydı.

Trump, ABD’nin Almanya ile ticaretinin “fevkalade iyi” olmasını beklediği söylerken Almanya Başbakanı Merkel, ABD’nin çekildiği Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) müzakerelerine geri dönmesini umduğunu belirtti.

Trump ise ticari olarak soyutlanma yanlısı olmadığını ancak ticari politikaların daha adil olması gerektiğini ifade etti.

Göçmenlik konusunun da konuşulduğu görüşme sonrası, ABD Başkanı Trump göçmenliğin bir güvenlik sorunu olduğunu ifade etti ve “Göçmenlik bir ayrıcalıktır, hak değil. Göçmenleri ülkelerimize kabul ederken önceliğimiz kendi ulusumuzun güvenliği olmalı” dedi.

Telekulak iddiaları

ABD Başkanı Trump, sçeim kampanyası sürecinde telefonlarının Obama yönetimince dinlendiği iddiasını yinelemekle kalmadı, Merkel’in de telefonlarının dinlenmiş olabileceğini iddia etti.

Ancak Trump bu iddialarına yine bir kanıt göstermedi.

Trump’ın bu iddiası hem Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, hem de ABD Senatosu İstihbarat Kurulu tarafından reddedilmişti.

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Beyaz Saray’da Merkel-Trump buluşması

ABD Başkanı Donald Trump Almanya Başbakanı Angela Merkel’i Washington’da kabul etti. Ortak basın toplantısında Trump Almanya’nın NATO savunma harcamaları taahhütlerine bağlı kalması isteğini yineledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Donald Trump’ın ABD Başkanı olmasından sonra Washington’a ilk resmi ziyaretini yaptı. İki lider Beyaz Saray’daki görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump basın toplantısında Almanya’nın NATO harcamalarında yüzde ikilik hedefe bağlı kalmasını, Afganistan’daki askeri misyona katkısını, Fransa ile birlikte Ukrayna krizinde oynadığı rolü, radikal İslamcı terörizm ve IŞİD’e karşı mücadeledeki katkılarını övdü. Trump “Şansölye Merkel’e NATO’ya olan güçlü desteğimi, aynı şekilde NATO müttefiklerimizin savunma masraflarına adil payı ödemelerine ihtiyacımız olduğunu bir kez daha ifade ettim” dedi.

2014 yılındaki NATO zirvesinde müttefik ülkelerin 2024’e kadar gayrisafi yurtiçi hasılâsının yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayırması öngörülmüştü. Almanya’nın bu hedefe bağlı kalmayı sürdüreceğini belirten Merkel “NATO’nun önemli rolünü bir kez daha teyit ettiği için Trump’a müteşekkir olduğunu” söyledi.

Merkel: Rusya ile iyi ilişkiler istiyoruz

“Birbirimiz hakkında konuşmak yerine birbirimizle konuşabildiğimiz için memnunum” diyen Almanya Başbakanı Merkel Washington’da sıcak bir biçimde karşılanmaktan dolayı Trump’a teşekkür etti. Merkel konuşmasında Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden ekonomik gücüne kavuşmasında Marshall Planı’nın rolüne vurgu yaptı.

Trump ile Afganistan ve Ukrayna’nın yanı sıra Suriye ve Libya’da siyasi çözüm konularını da ele aldıklarını belirten Merkel Amerikan yönetiminin Minsk sürecine bağlı olması nedeniyle de “son derece memnun” olduğunu söyledi. Merkel “Bir yandan mesele güvenli ve egemen bir Ukrayna ama oradaki sorunlar çözüldüğünde de Rusya ile ilişkileri yeniden iyileştirmek” dedi.

Minsk sürecinin Ukrayna’da çözüm açısından temel oluşturduğunu belirten Merkel “ne yazık ki fazla ilerleme kaydedilemediğini” söyledi.

Trump: En azından belki bir ortaklığımız var

Bir muhabirin Obama yönetiminin kendisini İngiliz istihbarat servisinin yardımıyla dinleyip dinlemediği sorusuna Trump espirili bir yanıt verdi. “En azından belki de bir ortaklığımız var” diyen Trump, Merkel’in Obama yönetimi sırasında Amerikan istihbaratı NSA tarafından dinlendiğine atıfta bulundu. Trump’ın dinlendiği iddiasını Amerikan televizyon kanalı Fox dile getirmiş, İngiltere bu iddiayı “saçmalık” olarak nitelemiş ve reddetmişti.

Alman haber ajansı dpa muhabiri Merkel’e ABD’nin izolasyonist ekonomi politikaları hakkında ne düşündüğü sorusunu yöneltti. Soruya yanıt veren Trump izolasyonist olmadığını sadece “adil anlaşmalar istediğini” ifade etti. “ABD’ye yıllarca son derece adaletsiz davranıldı ve bunun sona ermesi gerek” diyen Trump Meksika ve Kanada ile imzalanan Nafta ticaret anlaşmasına atıfta bulunarak “Bu anlaşma ABD için, şirketler için özellikle de iş gücü için bir felaketti” diye konuştu.

Merkel de Avrupa Birliği ve ABD’nin TTIP serbest ticaret anlaşması için müzakerelere yeniden başlamasını umduğunu söyledi. Almanya Başbakanı, AB’nin diğer ülkelerle imzaladığı ticaret anlaşmalarının düzenli olarak her iki tarafta da yeni istihdam alanları yarattığına dikkat çekti.

Dw-Bbc