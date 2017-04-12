Trump, Karadağ’ın NATO’ya üyelik yolunu resmen açtı

Trump, Karadağ’ın NATO üyesi olmasının yolunu açan protokolü onayladı.

Sputnik’in haberşine göre, ABD Başkanı Donald Trump,Karadağ’ın NATO üyesi olmasının önünü açan protokolü imzaladı. Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, “ABD, iyi ilişkilere sahip olduğu Karadağ ile ilişkilerini güçlendirmek için ve ülkeyi gelecekte NATO’nun 29. üyesi olarak karşılamak için çalışacaktır” dedi.

Senato’ya bir mektup yazan ABD Başkanı Trump, Karadağ’ın NATO’ya üye olmasının ABD’nin İttifak’a katkılarını sekteye uğratmayacağını belirtti: “Karadağ’ın NATO’ya dahil olması, ABD’nin NATO ortak bütçe ortalamasındaki payını artırmayacaktır.”

Trump, Karadağ’ın katılımının ABD’nin askeri ihtiyaçlarını Kuzey Atlantik bölgesi dışında karşılamasına engel olmayacağını da ifade etti.

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