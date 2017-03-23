TRT ile Euronews yollarını ayırıyor

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), çok dilli uluslararası haber kanalı Euronews ile yaptığı ortaklıktan ayrılıyor. Karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

TRT, Ocak 2010’da Türkçe Euronews’un yayın hayatına başlaması amacıyla 27 Şubat 2009’da imzalanan ortaklık anlaşması ile Euronews’e yüzde 15.70 oranındaki payla ortak olmuş ve Euronews’in en büyük dördüncü hissedarı konumuna yükselmişti. Kanalın diğer ortakları ise France Televisions, RAI (italya) ve RTR (Rusya) idi.

TRT’nin o dönem yaptığı ortaklık Resmi gazete’de yayımlanan 6 Nisan 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girmişti. TRT kararın ardından Euronews’in Denetim kurulu’na da katılmıştı.

Bugünkü Resmi Gazete’de ise TRT’nin ortaklığının bittiğine ilişkin bir Bakanlar Kurulu kararı yayımlandı. Kararda, “TRT’nin uluslararası yayın kuruluşu Euronews’e ortak olmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Milliyet-Ajanslar