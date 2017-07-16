TOTAL şirketi çalımalarına başlıyor….Anastasiades: Fransa ile işbirliği çok önemli ve

Fransa’nın ulusal günü nedeniyle verilen resepsiyona katılan Rum lider Nicos Anastasiades Fransız TOTAL şirketi ile olan ilişkilerin önemine değindi. Cumhurbaşkanı, Kıbrıs’ın enerji çalışmalarının ve TOTAL şirketi ile işbirliğinin AB enerji güvenliği açısından önemi faydalar sağladığını belirtti.

Anastasiades Fransa ile Kıbrıs arasında savunma ve güvenlik alanında da işbirliği var olduğunu belirtti. Terörizme karşı mücadeledeki işbirliğine değindi. Anastasiades Fransa’nın Kıbrıs sorununda izlediği ilkeli tavır nedeniyle teşekkürlerini ifade etti.

Fransa büyükelçisi etkinlikte yaptığı konuşmada Anastasiades’in ve Mustafa Akıncı’nın Ada’nın yeniden birleşmesi için çözüm yönündeki cesaretli çabalarını Fransa’nın desteklediğini hatırlattı. İkili ilişkilere de değinen büyükelçi bu ilişkilerin her alanda gelişmekte olduğunu söyledi.

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Anastasiades birlik içinde mücadelenin önemini vurguladı

Nicos Anastasiades, darbede hayatını kaybedenler için Lefkoşa`daki Ay Konstantin ve Eleni Kilisesi`nde Cumartesi sabahı düzenlenen dini ayinden sonra gazetecilere açıklama yaparak vatanın işgal askerlerinden kurtulması ve yeniden birleşmesi mücadelesini birlik içinde vermenin önemini vurguladı.

Anastasiades, darbenin yıldönümüne değinerek bunun tarihte kara bir sayfa, Atina Cuntasının ihanetinin günü, utanılacak bir gün olduğunu belirtti.

Vatanın bölünmesi ile günümüze kadar etkisinin devam ettiğini söyledi.

Anastasiades tarihin birlik içinde mücadele verme dersine dikkat çekerek ülkenin işgal askerlerinden kurtulması, yeniden birleşmesi ve Kıbrıslı Türk yurttaşlarla barış içinde yaşama ortak hedefi çerçevesinde mücadelenin önemini vurguladı.