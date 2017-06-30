Timmermans’dan garantörler konusunda önemli açılım!

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Franz Timmermans ‘tan garantörler konusunda önemli açılım

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Franz Timmermans ‘dan garantörleri doğrudan ilgilendiren most favoured nation konusunda önemli bir açılım geldi.

Timerman bu konunun sorun olmaması gerektiğini konferansta kayda geçirerek bunun AB muktesebatı içerisinde çözümlenebileceğini not ettirdi.

Böylece Rum-Yunan tarafının dört özgürlükler konusunu öne çıkarmasının önü de kesilmiş oldu.