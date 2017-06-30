Timmermans’dan garantörler konusunda önemli açılım! Reviewed by Momizat on . AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Franz Timmermans 'tan garantörler konusunda önemli açılım AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Franz Timmermans 'dan garantörleri doğru AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Franz Timmermans 'tan garantörler konusunda önemli açılım AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Franz Timmermans 'dan garantörleri doğru Rating: 0
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Timmermans’dan garantörler konusunda önemli açılım!

Haber Tarihi:: 30 Haziran 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Franz Timmermans ‘tan garantörler konusunda önemli açılım

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Franz Timmermans ‘dan garantörleri doğrudan ilgilendiren most favoured nation konusunda önemli bir açılım geldi.

Timerman bu konunun sorun olmaması gerektiğini konferansta kayda geçirerek bunun AB muktesebatı içerisinde çözümlenebileceğini not ettirdi.

Böylece Rum-Yunan tarafının dört özgürlükler konusunu öne çıkarmasının önü de kesilmiş oldu.

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